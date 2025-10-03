FC Barcelona a întâlnit-o ultima dată pe Paris Saint-Germain în a doua rundă din faza principală a competiției UEFA Champions League. Partida s-a încheiat 2-1 pentru gruparea pariziană, iar Lamine Yamal a fost integralist.



Lamine Yamal s-a ”rupt”! FC Barcelona a anunțat cât va lipsi starul catalanilor



Fotbalistul a absentat în noul sezon de la patru meciuri ale catalanilor, din cauza unei leziuni la nivelul inghinalului. A lipsit de la duelurile cu Valencia (6-0), Newcastle (2-1), Getafe (3-0) și Real Oviedo (3-1).



FC Barcelona a anunțat, prin intermediul unui comunicat oficial, faptul că durerile inghinale au reapărut după meciul cu PSG și că Lamine Yamal va sta pe bară următoarele două-trei săptămâni.



”Disconfortul din zona pubiană pe care jucătorul Lamine Yamal îl resimțea a reapărut după meciul cu PSG. El va lipsi pentru partida cu Sevilla, iar timpul estimat de recuperare este de 2-3 săptămâni”, se arată în comunicatul emis de catalani.



Cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, winger-ul se află la prima echipă a Barcelonei din sezonul 2023/24. Lamine Yamal mai are contract cu gruparea catalană până în 2031.



Cifrele lui Lamine Yamal



Lamine Yamal a bifat 111 apariții pentru FC Barcelona în doi ani. El și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 27 de ori și a oferit, pe deasupra, și 38 de pase decisive, în aproape 8000 de minute petrecute la club.



La naționala Spaniei, Lamine Yamal și-a făcut debutul la 16 ani și o lună, sub comanda lui Luis de la Fuente. De atunci, a fost convocat de 23 de ori și a marcat șase goluri.

