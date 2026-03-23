Andrei Chivulete nu a putut continua meciul Unirea Slobozia - Oțelul, după ce s-a accidentat în minutul 41 al partidei.

Centralul a acordat un penalty chiar în al doilea minut al meciului de la Slobozia, de care a profitat echipa lui Claudiu Niculescu și a deschis scorul prin Renato Espinosa.

Tot a primit undă verde din camera VAR pentru a valida reușita de 1-1 a lui Bană din minutul 21.

Andrei Chivulete schimbat cu arbitrul de rezervă

Cunoscutul central român a resimțit în finalul primei părți o durere la nivelul călcâiului lui Ahile și a decis că nu poate duce la capăt meciul.

Andrei Chivulete a ieșit la margine și a fost înlocuit de Vlad Baban. Arbitrul de rezervă va trebui să ducă la bun sfârșit partida.