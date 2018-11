Situatie INCREDIBILA la CFR! Clujenii vor sa scape de Julio Baptista, insa au parte de o supriza: Ce face brazilianul!

Cei de la CFR Cluj vor sa-i rezilieze contractul lui Julio Baptista.

Chiar daca Julio Baptista este cel mai titrat fotbalist strain care a evoluat vreodata in Liga 1, acesta a ajuns o mare dezamagire.

Brazilianul are un salariu lunar de 50.000 de euro la Cluj, insa nu mai poate juca la capacitate maxima, astfel ca cei de la CFR vor sa ii rezilieze contractul.

Cu toate ca cei de la Cluj sunt hotarati, Baptista nu vrea sa renunte si vrea sa ramana in continuare in Romania, avand in vedere ca mai are 18 luni de contract, in urma corora va incasa 900.000 de euro.

Gazeta Sporturilor scrie ca apropiatii patronului de la CFR i-au atras atentia ca ar trebui specificate conditii mai bune in privinta rezilierii in contract, insa patronul a fost sigur ca nu vor fi probleme.

"A castigat zeci de milioane de euro in cariera, doar n-o sa stea el in Romania pentru banii nostri", ar fi spus acesta din urma.

Si totusi, Julio Baptista se pare ca tocmai asta are de gand. La 37 de ani, acesta profita de contractul primit in Liga 1 si, chiar daca nu poate juca, banii vin in continuare.

Baptista nu a fost titular la CFR in niciun meci. A intrat pe teren in doua partide, cu Gaz Metan si cu Sepsi.