Dezvaluiri de ultima ora. ULUITOR: Cat primeste Julio Baptista la CFR | E peste tot ce a platit vreodata Becali la FCSB

Julio Baptista este cel mai bine platit fotbalist din Liga 1.

Julio Baptista a ajuns la CFR, fiind una dintre surprizele verii in materie de transferuri in Liga 1. Brazilianul este cel mai bine platit fotbalist din campionatul romanesc.

Baptista incaseaza lunar intre 40.000 si 45.000 de euro la CFR, potrivit Digi Sport, ceea ce inseamna o medie de 500.000 de euro pe an.

Brazilianul in varsta de 36 de ani a jucat la Sevilla, Real Madrid, Arsenal sau AS Roma. La CFR si-a facut debutul in meciul cu Gaz Metan, acolo unde a evoluat 20 de minute.