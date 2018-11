Medicii romani, SOCATI dupa ce i-au facut o serie de teste lui Baptista: "Cum sa joace fotbal? Ne miram ca mai poate sa mearga!" Cat de grave sunt problemele starului cu salariu istoric pentru Liga 1

A fost adus ca o mare vedeta in Romania, insa a jucat doar cateva minute pentru CFR Cluj.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

O explicatie pentru situatia incredibila in care se afla Julio Baptista si CFR Cluj ar putea fi starea de sanatate a jucatorului. Potrivit GazeteiSporturilor, Baptista a fost supus unui control medical amanuntit, iar rezultatele i-au socat pana si pe medici.

"Doctorii au ramas interzisi la Cluj, dupa test. Are bursita, cartilajele sunt praf, conform aprecierilor medicale, are si ruptura de menisc. Ni s-a spus: 'Cum de mai poate sa mearga, la ce are, daramite sa mai joace fotbal?!'. Zilele trecute, a plecat la Barcelona sa se trateze acolo", au declarat surse din cadrul clubului pentru GazetaSporturilor.

Desi CFR Cluj incearca din rasputeri sa scape de contractul lui Baptista, 50.000 de euro pe luna, jucatorul este determinat sa isi duca la bun sfarsit intelegerea si nu vrea sa renunte la contractul cu gruparea ardeleana. Este cel mai mare salariu oferit vreodata de un club din Romania pentru un jucator.