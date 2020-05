Situatie fara precedent la Viitorul! Jucatorii imprumutati sunt in pericol! "Sunt ai nimanui! Nici nu putem sa ii platim"

Gica Popescu a vorbit despre situatia delicata de la Viitorul si crede ca regulamenele ii impiedica sa isi plateasca jucatorii.

Viitorul Constanta trece printr-o perioada mai grea, dupa ce echipa nu a reusit sa prinda play off-ul in acest an.

Gica Popescu, presedintele Viitorului, a vorbit despre situatia jucatorilor imprumutati, carora le expira intelegerea pe 30 iunie. "Jucatorii astia sunt ai nimanui. Nici nu putem sa ii platim, nici nu putem sa ii legitimam.", a spus Gica Popescu pentru Telekomsport.

Popescu a dorit sa clarifice aceasta situatie si sa transmita ca regulamentele ar trebui ajustate. "Avem o problema cu jucatorii care sunt imprumutati la cluburi. Pe 30 iunie expira perioada de imprumut, vin la echipa, nu putem sa ii folosim si culmea, nu putem sa ii legitimam pentru ca nu este perioada de transferuri.

Din 30 iunie pana cand incepe perioada de transferurir, jucatorii astia sunt ai nimanui. Nici nu putem sa ii platim, nici nu putem sa ii legitimam. Este o situatie putin delicata.", a mai spus Gica Popescu.

Viitorul este pe primul loc in play out, cu 24 de puncte. Are 5 puncte peste Sepsi si 10 peste prima pozitie retrogradabila.