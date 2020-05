ULTIMA ORA | Cluburile din Liga 1 risca daune de peste 10 milioane de euro! Cerintele detinatorului de drepturi TV: sezonul trebuie reluat pana pe 5 iunie

Din articol Play-out-ul trebuie finalizat

Detinatorul drepturilor TV ale Ligii 1, EAD.RO INTERACTIVE, ameninta cluburile din prima liga cu sanctiuni financiare uriase.

Suspendarea Ligii 1 din cauza starii de urgenta a provocat o tensiune intre oficialii LPF si detinatorii drepturilor TV.

Oficialii EAD au trimis o scrisoare prin care solicita reluarea campionatului pana la data de 5 iunie si renegocierea contractului de drepturi TV. In caz contrar, cluburile din Liga 1 si LPF risca daune peste 10 milioane de euro:

Pretentiile detinatorului de drepturi TV:

"1. In cazul in care Liga 1 nu se va relua pana la 5 iunie, cluburile si LPF sunt fortate sa returneze o parte din totalul sumelor platite cu titlu de avans aferente sezonului competitional 2019/2020, suma supusa restituirii de catre LPF, cu titlu estimativ si fara excluderea posibilitatii revizuirii de catre EAD.RO, constand in cel putin 10.000.000 de euro plus TVA, la care se vor adauga oricare si toate penalitatile la care ar fi indreptatita;

2. Sa plateasca daune-interese intr-un cuantum necesar pentru acoperirea integrala a prejudiciilor create EAD.RO si partenerilor sai comerciali de nefinalizarea competitiei si nedisputarea restului de meciuri din sezonul competitional 2019/2020, mai ales in contextul in care meciurile cu cea mai mare importanta din punct de vedere comercial (play-off) urmau sa se desfasoare in perioada ulterioara suspendarii;

3. Sa se renegocieze Contractul de Cesiune de Drepturi Media, in vederea reajustarii drepturilor si obligatiilor contractuale acolo-prevazute si in special a valorii acestuia", se arata in scrisoarea trimisa catre LPF, potrivit Gazetei.

Pe langa play-off, detinatorul drepturilor TV nu accepta sub nicio forma posibilitatea ca meciurile din play-out sa nu se joace, asa cum a propus Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi.

"In masura in care competitia din Liga 1 nu este reluata ori va fi reluata doar cu organizarea meciurilor din play-off, iar nu si a celor din play-out, din cauza refuzului cluburilor din play-out de a disputa meciurile ramase, EAD.RO nu va ezita sa tina LPF si cluburile in cauza raspunzatoare in solidar in vederea repararii prejudiciului creat prin nedisputarea sezonului competitional 2019/2020 in conditiile contractuale", se mai arata in scrisoare.