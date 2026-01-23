Și-a taxat fosta echipă cu o „dublă”! Ce a spus Raul Opruț după victoria lui Dinamo

Fundașul lateral a spus că este extrem de fericit că a putut face diferența și că grație celor două reușite ale sale.

„Câinii” au marcat prin Raul Opruț (71', 80), care a reușit „o dublă” spectaculoasă în a doua repriză, în timp ce formația lui Dorinel Muteanu a înscris prin Gjorgjievski (77').

„E locul în care am jucat cel mai mult timp din România. Acesta a fost destinul lor și al meu a fost bun. Mă bucur că am reușit să dau cele două goluri, ne continuăm drumul nostru spre obiectivele pe care ni le-am propus. Anul acesta am 3 goluri.

Cred că sistemul în care jucăm noi ne avantajează și ne lasă mai liberi și apărem la finalizare. Încercăm să avem multe ocazii. Mă bucur că munca mea începe să se vadă în cifre. Nici în visele mele cele mai frumoase nu credeam că o să fie așa. Și bunica mea din cer mă ajută de acolo de sus și cred că s-a bucurat acum. S-a întâmplat la Sibiu, aproape de casă, unde am jucat cel mai mult.

Terenul a fost puțin cam greu, am alunecat, se aluneca foarte mult. Acesta e stilul nostru pe care îl practicăm de anul trecut, ne place, trebuie să găsim mai multe soluții. Cred că avem foarte multe lucruri de îmbunătățit pe faza ofensivă.

Normal că m-am gândit, am reușit pe final de an să îmi îmbunătățesc jocul, mă bucur pentru munca pe care o depun. Dacă va fi cazul și voi fi chemat, îmi voi face treaba cum am făcut la Dinamo.”, a spus Raul Opruț.

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat provizoriu pe primul loc în Superliga, în timp ce FC Hermannstadt se află pe poziția a 15-a, la doar trei puncte de ultimul loc.

