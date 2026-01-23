Și-a taxat fosta echipă cu o „dublă”! Ce a spus Raul Opruț după victoria lui Dinamo

Și-a taxat fosta echipă cu o „dublă”! Ce a spus Raul Opruț după victoria lui Dinamo Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Raul Opruț a fost omul meciului în victoria lui Dinamo de la Sibiu.

TAGS:
Raul OprutDinamoSuperligaFC Hermannstadt
Din articol

Dinamo s-a impus în fața lui FC Hermannstadt, scor 2-1, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.

„Câinii” au marcat prin Raul Opruț (71', 80), care a reușit „o dublă” spectaculoasă în a doua repriză, în timp ce formația lui Dorinel Muteanu a înscris prin Gjorgjievski (77').

Raul Opruț, după prestația care a urcat-o pe primul loc pe Dinamo: „Nici în vise”

Raul Opruț a vorbit despre prestația excelentă pe care a avut-o în fața fostei sale echipe.

Fundașul lateral a spus că este extrem de fericit că a putut face diferența și că grație celor două reușite ale sale.

„E locul în care am jucat cel mai mult timp din România. Acesta a fost destinul lor și al meu a fost bun. Mă bucur că am reușit să dau cele două goluri, ne continuăm drumul nostru spre obiectivele pe care ni le-am propus. Anul acesta am 3 goluri.

Cred că sistemul în care jucăm noi ne avantajează și ne lasă mai liberi și apărem la finalizare. Încercăm să avem multe ocazii. Mă bucur că munca mea începe să se vadă în cifre. Nici în visele mele cele mai frumoase nu credeam că o să fie așa. Și bunica mea din cer mă ajută de acolo de sus și cred că s-a bucurat acum. S-a întâmplat la Sibiu, aproape de casă, unde am jucat cel mai mult.

Terenul a fost puțin cam greu, am alunecat, se aluneca foarte mult. Acesta e stilul nostru pe care îl practicăm de anul trecut, ne place, trebuie să găsim mai multe soluții. Cred că avem foarte multe lucruri de îmbunătățit pe faza ofensivă.

Normal că m-am gândit, am reușit pe final de an să îmi îmbunătățesc jocul, mă bucur pentru munca pe care o depun. Dacă va fi cazul și voi fi chemat, îmi voi face treaba cum am făcut la Dinamo.”, a spus Raul Opruț.

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat provizoriu pe primul loc în Superliga, în timp ce FC Hermannstadt se află pe poziția a 15-a, la doar trei puncte de ultimul loc.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a reușit să rateze Cîrjan: starul lui Dinamo a avut golul pe tavă
Cum a reușit să rateze Cîrjan: starul lui Dinamo a avut golul pe tavă
FC Hermannstadt - Dinamo 1-2 | Nebunie totală! Echipa lui Kopic, noul lider din Superliga
FC Hermannstadt - Dinamo 1-2 | Nebunie totală! Echipa lui Kopic, noul lider din Superliga
Fostul jucător de la FCSB a găsit problema după 1-4 cu Dinamo Zagreb: „E un risc!”
Fostul jucător de la FCSB a găsit problema după 1-4 cu Dinamo Zagreb: „E un risc!”
ULTIMELE STIRI
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare
ACUM Inter - Pisa 4-2! Dimarco face legea pe teren. GOL superb marcat de starul lui Chivu
ACUM Inter - Pisa 4-2! Dimarco face legea pe teren. GOL superb marcat de starul lui Chivu
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă
S-a stabilit finala de la Campionatul European de polo!
S-a stabilit finala de la Campionatul European de polo!
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor”
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Reacția lui Cristiano Bergodi când a auzit că Radu Drăgușin e așteptat la AS Roma

Reacția lui Cristiano Bergodi când a auzit că Radu Drăgușin e așteptat la AS Roma



Recomandarile redactiei
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare
ACUM Inter - Pisa 4-2! Dimarco face legea pe teren. GOL superb marcat de starul lui Chivu
ACUM Inter - Pisa 4-2! Dimarco face legea pe teren. GOL superb marcat de starul lui Chivu
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor”
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor”
Cum s-a descurcat Vera Dijkmans la sparring cu Alex Pereira
Cum s-a descurcat Vera Dijkmans la sparring cu Alex Pereira
Alte subiecte de interes
Jucătorul lui Dinamo i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: ”Va avea ochi și pentru mine”
Jucătorul lui Dinamo i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: ”Va avea ochi și pentru mine”
Dinamo, cu un portar surpriză din străinătate, a plecat în cantonamentul din Slovenia! Cei 24 de jucători care au făcut deplasarea
Dinamo, cu un portar surpriză din străinătate, a plecat în cantonamentul din Slovenia! Cei 24 de jucători care au făcut deplasarea
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Eliminarea plafonării la gaze ar putea fi amânată. Bolojan: „Nu este certă. În una-două săptămâni vom lua o decizie”

stirileprotv Eliminarea plafonării la gaze ar putea fi amânată. Bolojan: „Nu este certă. În una-două săptămâni vom lua o decizie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!