Etapa a 15-a din SuperLiga a adus în prim-plan partida dintre Sepsi și FC Voluntari. Gazdele și-au făcut „viața ușoară” din primul act, după golurile lui Vianna și Oberlin. Deși ilfovenii au punctat prin Guțea, eliminarea lui Gheorghe a risipit din emoțiile covăsnenilor, scorul final fiind 2-1.

Ovidiu Burcă, un car de nervi după Sepsi - FC Voluntari

În ciuda unei noi victorii în SuperLiga, Ovidiu Burcă s-a arătat total nemulțumit de reacția elevilor săi. Antrenorul e de părere că s-a instalat o stare de teamă, iar finalul duelului i-a adus emoții serioase.

„A fost greu, a fost greu pentru că în mod normal nu ar mai fi trebuit să avem emoţii. Cred că după ce primim al nu ştiu câtelea gol din penalty. Echipa a avut o reacţie la care nu mă aşteptam, în subconştientul lor a apărut iar teama.

Ar fi trebuit ca ei să stea mult mai departe de poarta noastră. A apărut precipitarea când noi nu aveam minge. Prea multă tensiune pe final de meci, trebuia să fim mult mai lucizi. Cel mai important astăzi era să câştigăm.

Cum s-a făcut... că puteam să fim mult mai calmi, mai lucizi, trebuie să rămânem echilibraţi, să nu ne pierdem calmul.

Astfel de meciuri, când ai şansa să le omori, e bine să ai sânge rece, să le închizi. La 3-1 nu se mai pot întâmpla multe lucruri. Aşa... orice se poate întâmpla. Nu vreau să comentez, e bine să stai cât mai departe de poartă, să-ţi alergi adversarul până îţi găseşti spaţiul.

Nu aş fi vrut să fiţi în pielea mea. Mă gândeam, dacă se dădea... (n.r. al doilea penalty). Nu ştiu care ar fi trebuie să fie lecţia pe care trebuia să o învăţăm, să avem patru henţuri şi patru penalty-uri acordate", a declarat Ovidiu Burcă, la flash interviu.