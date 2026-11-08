Crystal Palace și Liverpool s-au întâlnit duminică după-amiază, de la 16:00, la Londra, pe ”Selhurst Park”, în etapa cu numărul 10 din primul eșalon al Angliei, Premier League.

La capătul celor 90 de minute, Liverpool s-a impus cu 3-1, după ce Mac Allister (min. 40), Florian Wirtz (min. 54), Alexander Isak (min. 89) și Edward Nketiah (min. 90+5) și-au trecut numele pe tabela de marcaj.

Englezii urechează un jucător de la Liverpool după 3-1 cu Palace: ”Evoluție dezastruoasă!”

După meci, publicația locală Liverpool.com a scris că Bradley Barcola a avut o evoluție dezastruoasă și că face parte din ”pierzătorii” din meciul cu Crystal Palace, alături de Florian Wirtz și Alexander Isak, despre care englezii au scris că a fost aproape inexistent.

”În prima repriză, Bradley Barcola a avut o evoluție dezastruoasă, însă în partea secundă a început să arate câteva dintre calitățile sale, mai ales atunci când a beneficiat de spații libere. Cu toate acestea, mai are mult de muncă pentru a se adapta pe deplin la jocul lui Liverpool.

Florian Wirtz a avut și el dificultăți, dar evoluția sa s-a îmbunătățit după pauză. În schimb, Alexander Isak a fost aproape inexistent în joc până în momentul în care a ratat o ocazie uriașă, după care a reușit să înscrie”, a scris Liverpool.com.

Cu această victorie, formația dirijată de Andoni Iraola a urcat pe locul patru în clasament cu 18 puncte. Cinci victorii, trei remize și două eșecuri are Liverpool până acum.

De cealaltă parte, Palace e ”lanterna roșie” cu șapte puncte, două victorii, un rezultat de egalitate și șapte înfrângeri în zece runde.

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