Si-a calificat echipa in play-off, dar ar vrea sa plece inainte de reluarea campionatului! 

Gaz Metan Medias ar putea ramane fara antrenor inainte de reluarea campionatului.

Edward Iordanescu ar lua in calcul plecarea de la echipa pe care a reusit sa o califice, pentru prima oara in istorie, in play-off.

Conform Gazetei Sporturilor, apropiatii antrenorului de 41 de ani au declarat ca Iordanescu Jr. este constient ca nu poate obtine alte rezultate la Medias, desi se afla in play-off si ar lua in considerare sa abandoneze barca.

Iordanescu ar astepta o oferta din strainatate, sau de la un club din Bucuresti, pentru a fi mai aproape de familie, dupa cum scrie sursa citata.

Cu toate astea, desi a fost ofertat si in trecut de FCSB, antrenorul lui Medias nu ar lua un calcul un transfer la echipa lui Gigi Becali pe motiv ca nu ar putea se conformeze ordinelor patronului.

Gaz Metan Medias ocupa ultimul loc din play-off, cu o infrangere si o remiza in primele doua etape.