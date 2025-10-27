De la revenirea la FCSB, Alibec nu a reușit să înscrie niciun gol. A strâns 11 partide, nu a jucat niciodată mai mult de o repriză, iar singura sa contribuție notabilă a fost un assist în duelul cu Go Ahead Eagles din Europa League.

Gigi Becali: "Alibec să dea gol măcar cu Bistrița"



Tot mai nemulțumit cu statutul său de la FCSB, Alibec este ironizat de patronul Gigi Becali. După partida cu UTA Arad (4-0) în care fostul atacant al Farului a intrat abia în minutul 85, omul de afaceri a comentat supărarea internaționalului român.



"Ce să-i facem lui Alibec? El vrea să dea el gol. L-am băgat, i-am dat șanse. O să-l băgăm acum. Fac și eu ca Mirel. Sunt 25 de jucători. Ăia de ce să nu se supere și ei? Ce să-ți fac, măi, tată?

Măcar cu Bistrița să dai gol, mă. Să te văd! El e un om foarte bun. Are dușmăniile lui, dar știți ce cuminte e? Se supără precum copiii, dar își va reveni. La fotbal trebuie să demonstrezi", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Astfel, Alibec este așteptat în primul 11 al lui FCSB la duelul din Cupa României cu Gloria Bistrița, programat miercuri, de la ora 21:00.

