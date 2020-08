"Sezonul urmator vom lua titlul!" Pe ce se bazeaza Sorin Cartu cand afirma acest lucru! Ce spune despre transferurile lui Tudorie si Papp

Sorin Cartu a vorbit la Pro X despre ce se mai intampla la Craiova in aceasta perioada.

Presedintele Universitatii Craiova a comentat informatiile despre transferurile lui Tudorie si Papp care au aparut in presa.

"Ne intereseaza si Tudorie, si Papp, dar nu pot sa spun ca gata... Orice lucru trebuie achizitionat intai. Cand il ai in mana si l-ai cumparat, poti sa spui clar ca e al tau.

Inca nu s-a semnat nimic cu amandoi. Poate e chestie de ore, de zile, dar in principiu sunt jucatori care ne intereseaza. Mai sunt niste detalii de pus la punct.

Screciu e un copil care, in calitatea lui de jucator, poate sa joace si mijlocas central, si fundas central. Asa ca va migra in zonele astea in mod sigur. Poate fi folosit ca jucator U21, in functie de cum vor fi regulile in sezonul urmator. Ne vom baza mult pe el", a declarat Cartu.

Oficialul oltenilor a prezentat si care este acum starea de sanatate a antrenorului Cristiano Bergodi, care a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

"Bergodi e bine, e mai bine. Am vorbit cam in fiecare zi cu el. I se da multa atentie si e pe drumul bun. Se preconizeaza ca in 2-3 zile sa-l externeze. Are o pneumonie, dar mica pentru ca a fost descoperita rapid. A avut o sansa mare ca a facut testul si nu a plecat in Italia, unde poate ca i se agrava. Asa, luata din pripa... chiar i s-a zis ca in 2-3 zile pleaca. Sa vedem cum mai evolueaza, ce ii mai spun doctorii. E bine, e pe drumul cel bun", a spus presedintele Universitatii Craiova la Ora exacta in sport.

Nu in ultimul rand, Sorin Cartu a vorbit si despre cum a trait finalul de sezon in care oltenii au pierdut titlul in meciul decisiv cu CFR Cluj.

"Ramane o cicatrice pentru ca, chiar daca nu esti de acord cu ceva, trebuie sa accepti, n-ai ce sa faci. Despre meci, n-avem ce sa comentam. N-am fost la nivelul la care voiam sa fim si la care trebuia sa fim in partida aceea. Nu ma bag in analize, ca nu intra in atributiile mele, analizele le fac altii, dar intr-adevar echipa n-a fost... Noi aveam 7 meciuri bune, era greu sa-l reusim si pe cel cu numarul 8. Nici Real Madrid n-a avut 8 victorii consecutive de la reluare...

Toti sunt suparati, le pare rau si jucatorilor... Eu ma gandesc asa, fac o asemanare intre ce s-a intamplat acum si ce i s-a intamplat generatiei lui Oblemenco, cand au pierdut cu Dinamo la Arad si sezonul urmator au luat campionatul. Poate asa ni se va intampla si noua", a mentionat acesta, care a punctat si ca indiferent de adversarul pe care il vor avea, cei de la Craiova vor fi clar favoriti.