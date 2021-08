Sepsi și-a ales obiectivul pentru noul sezon! Directorul echipei a făcut anunțul: "Acesta este visul!"

Sepsi OSK este una din revelațiile recente ale fotbalului românesc.

Formația covăsneană are în palmares două prezențe în playoff și o finală de Cupă a României, însă ambițiile clubului nu se opresc aici. Attila Hadnagy, directorul general al echipei ce a terminat pe locul 4 în sezonul precedent, spune că echipa are un nou obiectiv.

Este foarte greu pentru un club de provincie să pătrundă în ”big 3”-ul fotbalului românesc, format din FCSB, CFR și Universitatea Craiova. Totuși Cupa României rămâne competiția surprizelor, iar Sepsi și-a fixat ca obiectiv triumful.

"Când am plecat de la Botoşani, aveam 192 de meciuri în prima ligă şi aveam regretul că nu am reuşit să ajung la cifra 200. Nu mă găndeam atunci că o să mai joc în Liga 1. În cadrul discuţiilor purtate atunci cu preşedintele clubului Sepsi OSK, cu domnul László Diószegi, ne-am propus clasarea în primele zece locuri în Liga a 2-a.

Doar că echipa a depăşit toate aşteptările şi, în 2017, am promovat în primul eşalon al fotbalului românesc. De atunci, de la an la an, Sepsi OSK s-a dezvoltat: în primul an în Liga 1 am reuşit să scăpăm de retrogradare, în al doilea an ne-am calificat în play-off, în anul trei am jucat finala Cupei României, iar în anul patru am terminat pe locul 4 şi am îndeplinit visul domnului Diószegi de a juca într-o competiţie europeană.

Este pur şi simplu fantastic tot ceea ce s-a întâmplat în acest oraş mic. Avem rezultate fiindcă la Sepsi OSK există seriozitate, toată lumea lucrează cu suflet şi dăruire. Să câştigăm Cupa României, acesta este visul meu", a declarat oficialul lui Sepsi, Attila Hadnagy, pentru LPF.

