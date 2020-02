SEPSI - FC BOTOSANI 17:00 | Botosani are nevoie neaparat de o victorie! Sepsi NU mai are sanse sa prinda play-off-ul! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Sepsi - FC Botosani, pe www.sport.ro, aplicatia mobila sport.ro si facebook sport.ro

Echipa antrenata de Marius Croitoru, FC Botosani, are nevoie ca de aer de o victorie in deplasarea de la Sepsi pentru a mai pastra sanse la calificarea in play-off. Daca va reusi sa castige, moldovenii vor sta doar la mana lor in ultima etapa de pe teren propriu cand vor primi vizita celor de la Poli Iasi.

De partea cealalta, Sepsi nu mai are nicio sansa sa prinda play-off-ul, dar chiar si asa vor juca la capacitate maxima impotriva celor de la Botosani. In tur, partida dintre cele doua s-a incheiat cu scorul de 1-1. Ultimele cinci intalniri dintre cele doua au fost extrem de echilibrate, niciuna dintre cele doua echipe nereusind sa castige la o diferenta mai mare de un gol.

Echipele probabile:

Sepsi: Niczluy - Csizser, Bouhenna, Tincu, Stefan - Fulop, Vasvari, Achahbar - Gal Andrezly, Safranko, Stefanescu

FC Botosani: Hankic - Harut, Miron, Moescu, Tiganascu - Rodriguez, Cascini - Askovski, Ebenhofer, Ofosu - Dugandzic