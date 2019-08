Dinamo a dat o noua lovitura! Ante Puljic revine in Stefan cel Mare

Ante Puljic urmeaza sa semneze cu "cainii" un contract pe doua sezoane.

Fundasul in varsta de 31 de ani si-a dat acordul pentru a evolua in tricoul echipei din Stefan cel Mare, pentru care a mai evoluat in anul 2015, lasand senzatii bune dinamovistilor.

Dupa despartirea de Al Faisaly, echipa din Arabia Saudita, de unde pleaca liber de contract, Puljic ar ajunge la sfarsitul saptamanii in Romania si va semna un contract valabil pe doi ani. Este o mutare importanta facuta de Dinamo, care se afla pe locul 9 in clasamentul Ligii 1, conform Telekom Sport.

Jucatorul croat a mai fost dorit si de FCSB, care a intrat pe fir dupa o neintelegere dintre dinamovisti si Puljic din cauza ofertei pe care acesta a primit-o, care ar fi fost diferita in acte fata de intelegerea verbala. Dinamovist convins, Puljic a refuzat orice oferta din partea FCSB-ului si a acceptat sa revina la Dinamo.

Singurul gol inscris la Dinamo a fost in poarta rivalei FCSB

Pujlic a fost adus de catre Mircea Rednic in sezonul 2015/2016, unde a evoluat in 16 partide in tricoul "cainilor", reusind sa marcheze o singura data, intr-un meci de Cupa Romaniei, terminat la egalitate, scor final 2-2.