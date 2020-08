Sepsi a transferat un fost jucator de la FCSB! Anuntul oficial al clubului

Echipa condusa de Leo Grozavu a oficializat astazi transferul croatului Adnan Aganovic, in varsta de 32 de ani.

Mijlocasul ofensiv a semnat un contract valabil pe 4 sezoane, iar ultima data a fost legitimat la clubul AEL Limassol, din Cipru.

Croatul nu este la primul contact cu Liga 1. El a mai evoluat la FC Brasov (2013-2015), FC Viitorul (2015) si FCSB (2016-2017). In Romania el a reusit sa stranga 92 de partide, a inscris 12 goluri si a oferit 10 pase decisive.

In ultimul sezon, a jucat in doar 18 meciuri pentru echipa din Cipru, a reusit sa inscrie 3 goluri si a oferit o pasa decisiva.

"Lotul echipei Sepsi OSK s-a imbogatit cu incă un jucator, in persoana lui Adnan Aganovic. Mijlocasul croat, in varsta de 32 de ani, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul nostru, cu optiune de prelungire.

Adnan Aganovic a evoluat ultima data pentru AEL Limassol (Cipru), dupa ce, de-a lungul carierei sale, a mai jucat la Altay SK (Turcia), AE Larisa (Grecia), Steaua Bucuresti, FC Viitorul sau FC Brasov.

Ii uram mult succes alaturi de Sepsi OSK!", a fost anuntul covasnenilor.