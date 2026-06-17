Desfășurat în 2025 cu mare succes pentru tenisul românesc - cu Irina Begu, campioană, și trei semifinaliste din patru provenind din țara noastră -, turneul WTA 250 de la Iași revine în 2026 cu cel mai puternic lot de jucătoare anunțat până în prezent.

Nu mai puțin de cincisprezece jucătoare din prima sută ierarhică și-au anunțat prezența în cel mai mare oraș al Moldovei.

Cîrstea, Cristian, Ruse și Badosa, printre jucătoarele importante care vin la Iași, în 2026

Sorana Cîrstea (18 WTA) va reveni pe zgura de la Iași, după semifinala în care s-a calificat anul trecut, dar și după trofeul de campioană cucerit la Cluj-Napoca, în a doua lună a acestui an.

Nu va lipsi nici Jaqueline Cristian (40 WTA), care abordează competiția din aceeași postură, a unei semifinaliste învinse anul trecut.

La întrecere va participa și Gabriela Ruse (105 WTA), a treia jucătoare de tenis a României, în clasament, dar și finalista-surpriză a turneului de la Roland Garros din acest an, poloneza Maja Chwalinska (21 WTA).