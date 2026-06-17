GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, Paula Badosa și finalista de la Roland Garros vor juca în turneul WTA 250 de la Iași

Sorana Cîrstea, Paula Badosa și finalista de la Roland Garros vor juca în turneul WTA 250 de la Iași Tenis
Alexandru Hațieganu
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Ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Iași se va desfășura având pe tablou o mulțime de jucătoare din prima sută mondială.

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Paula BadosaJaqueline CristianSorana CirsteaWTA IasiGabriela Ruse
Din articol

Desfășurat în 2025 cu mare succes pentru tenisul românesc - cu Irina Begu, campioană, și trei semifinaliste din patru provenind din țara noastră -, turneul WTA 250 de la Iași revine în 2026 cu cel mai puternic lot de jucătoare anunțat până în prezent.

Nu mai puțin de cincisprezece jucătoare din prima sută ierarhică și-au anunțat prezența în cel mai mare oraș al Moldovei.

Cîrstea, Cristian, Ruse și Badosa, printre jucătoarele importante care vin la Iași, în 2026

Sorana Cîrstea (18 WTA) va reveni pe zgura de la Iași, după semifinala în care s-a calificat anul trecut, dar și după trofeul de campioană cucerit la Cluj-Napoca, în a doua lună a acestui an.

Nu va lipsi nici Jaqueline Cristian (40 WTA), care abordează competiția din aceeași postură, a unei semifinaliste învinse anul trecut.

La întrecere va participa și Gabriela Ruse (105 WTA), a treia jucătoare de tenis a României, în clasament, dar și finalista-surpriză a turneului de la Roland Garros din acest an, poloneza Maja Chwalinska (21 WTA).

Sorana Cîrstea

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Badosa caută punctele care ar ajuta-o să nu iasă din top 200 mondial

Una dintre surprizele plăcute reușite de organizatori va fi aducerea spanioloaicei Paula Badosa (142 WTA) - fost număr doi mondial -, care vine la Iași pentru a încerca să acumuleze câteva puncte de care are nevoie disperată în ierarhia lumii.

În turneul WTA 250 de la Iași va juca și ucraineanca Oleksandra Oliynykova (51 WTA), care a reușit calificarea în semifinalele Transylvania Open 2026.

Yulia Putintseva (85 WTA) și Jil Teichmann (89 WTA) - finalista ediției din 2025 - se numără, de asemenea, printre jucătoarele care și-au anunțat sosirea în Iași.

Paula Badosa

  • Paula badosa bikini 1 2026 vara
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