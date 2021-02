Semnal de ALARMA tras din cauza terenurilor inghetate din Romania! "Eu in luna ianuarie nu as fi pus niciun meci, chiar daca ma impuscau!"

In Liga 1 unele terenuri sunt inghetate, iar acest lucru ar putea sa ii accidenteze grav pe jucatori.

Dumitru Dragomir sustine ca el nu ar fi acceptat niciodata ca meciurile de pe prima scena a fotbalului romanesc sa se joace in aceasta parioada a anului, cand se inregistreaza temperaturi scazute. El a gasit Liga Profesionista de Fotbal raspunzatoare pentru aceasta situatie si declarat ca institutia nu poate castiga conflictul cu FRF, creat pe tema arbitrajului video.

"Vinovati pentru ca se joaca pe asemenea terenuri sunt cei de la Liga. Cum sa permiti asta? Am vazut ca e o lupta intre FRF si LPF. Le spun celor de la Liga sa o lase mai usor cu pianul pe scari. FRF poate desfiinta Liga in trei secunde, daca nu mai semneaza protocolul de colaborare. LPF nu trebuie sa atace FRF.

Exista Comitet Executiv, acolo sa-si arate puterea. Daca se intampla asa ceva la mine…ma certam la cutite cu Mircea Sandu, dar nu ieseam din sedinta fara sa rezolvam problemele. Noi nu tineam dusmanie, mai ales pe tampenii. Liga anul trecut si cat a dat la cluburi. Eu dadeam doua – trei milioane cluburilor prin publicitatea pe care o faceam eu. Nu am luat bani de la cluburi. Ei acum iau, iar cluburile nu spun nimc. Pe timpul meu ma spulberau daca faceam asa.

Ei sunt organizatorii campionatului, cum sa lasi asemenea terenuri la Botosani sau Pitesti. Cand intervii, daca atunci nu? Eu am dat dispozitie ca toate terenurile sa fie incalzite, din 18 terenuri, in permanenta 15 erau incalzite. Instalatiile lor sunt facute toate la misto. S-au inchis sau s-au stricat de zece ani. Trebuie sa fie o Adunare Generala. Sa spuna ce vor…Sa omorati jucatorii? Daca se accidenteaza trei jucatori de nationala, ce ne facem, cine raspunde? Suntem dusmanii propriilor interese", a declarat Dumitru Dragomir pentru Gold Fm.

De asemenea, fostul sef de la LPF a spus ca nu ar fi programat meciuri in ianuarie nici daca il impuscau.

"Federatia, in ultimul timp, joaca asa cum trebuie si am inteles ca aduc si VAR-ul asta. Sincer, e greu si pentru arbitri pe terenurile astea, dar sa vedem…unele echipe au fost sanctionate prea mult, mai ales primele trei, care au pierdut multe puncte importante…Eu in luna ianuarie nu as fi pus niciun meci, chiar daca ma impuscau. Sa se fi dat FRF de trei ori peste cap.

Eram organizatorul si eu dictam. Dar trebuie sa fie cineva acolo ca sa-i convinga. Cineva puternic. Ei doar se dusmanesc cu FRF. Daca te certi cu FRF nu ai nicio sansa, doar pierzi", a spus Mitica Dragomir.