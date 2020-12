Sefii de la CFR Cluj ii fac toate poftele lui Iordanescu! Prima mutare a iernii in Gruia. Cine este omul dorit de antrenorul campioanei

CFR Cluj a realizat prima mutare a acestei ierni.

Campioana Romaniei l-a adus la Cluj pe medicul Radu Paligora, care a fost in staff-ul lui Laurentiu Reghecampf atat la FCSB, cat si in Arabia Saudita si in Emiratele Arabe Unite.

Paligora a lucrat la FCSB timp de 10 ani, iar din 2019 a fost la Al Wasl. Dupa ce si-a incheiat contractul cu arabii, medicul s-a oferit sa colaboreze cu FRF pentru echipele nationale, dorindu-si sa revina in Romania, insa salariul pe care il putea oferi Federatia nu l-a incantat.

Potrivit GSP, profitand de aceasta situatie, clujenii au intrat pe fir si i-au propus sa devina doctorul echipei antrenate de Edi Iordanescu, propunandu-i un salariu mult mai mare decat cel pe care l-ar fi putut primi de la FRF.

Radu Paligora a debutat ca doctorul unei echipe de fotbal in 2004, ulterior lucrand si ca medic generalist la Spitalul Militar si in Fortele Aeriene.