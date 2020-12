BREAKING NEWS | Transfer de SENZATIE pentru un fotbalist de la CFR Cluj! O echipa din Premier League e gata sa il ia: anunt de ULTIMA ORA facut de englezi

Sheffield United e gata sa transfere un fotbalist din Liga 1.

Bilel Omrani (27 de ani) a intrat in ultimele 6 luni de contract la CFR Cluj si Sheffield United este gata sa il transfere.

Atacantul francez a fost scos la vanzare de CFR Cluj, contra sumei de 500.000 de euro.

Omrani a mai fost dorit de Sheffield si in iarna trecuta, insa acum ar putea profita de ocazie si sa obtina o afacere mult mai convenabila.

Englezii si-au amintit de interesul lui Sheffield pentru Omrani si cred ca atacantul ar fi un plus considerabil pentru club.

Sheffield are parte de un sezon dezastruos in Premier League, fiind pe ultima pozitie in clasament. Doar doua puncte a reusit sa adune echipa antrenata de Chris Wilder in cele 14 meciuri jucate.

"Daca Sheffield United il va transfera pe acest star de 27 de ani, va fi un plus pentru antrenorul Wilder", se arata in titlul unui articol publicat pe mediareferee.com.

In continuare, englezii amintesc de interesul lui Sheffield pentru Omrani din iarna trecuta:

"In ianuarie, The Sun anunta ca Sheffield planifica un raid asupra atacantului de la CFR Cluj. Cu toate acestea, negocierile dintre cluburi nu au reusit sa ajunga la o concluzie pozitiva, iar francezul a ramas la echipa din Romania", mai scriu jurnalistii.

Bilel Omrani ar putea reprezenta o solutie importanta pentru atacul lui Sheffield. Echipa antrenata de Chris Wilder a inscris doar 8 goluri in acest sezon de Premier League, avand cel mai slab atac din competitie.

"In prezent, echipa lui Chris Wilder se afla pe ultima pozitie a clasamentului, dupa un inceput de campanie in care au suferit 12 infrangeri.

Este de usor de inteles faptul ca Sheffield are nevoie de forte proaspete in fereastra de transferuri din aceasta iarna, iar pornirea negocierilor pentru Bilel Omrani ar fi o idee foarte buna. Francezul nu are multa experienta in ligile de elita ale continentului, dar e greu de crezut ca Sheffield va putea sa atraga jucatori de renume in ianuarie, avand in vedere pozitia lor din clasamentul Premier League", mai scriu englezii.

Bilel Omrani este un atacant versatil, care poate evolua pe mai multe posturi si acest lucru i-a convins pe englezi ca merita investit in transferul sau.

Francezul este cotat la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.