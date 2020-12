Culio trece prin momente cumplite! Abia acum s-a aflat de ce a plecat de la CFR Cluj. Sotia lui e grav bolnava

Culio trece prin momente cumplite.

Emmanuel Culio a plecat din Romania la inceputul acestui an, anuntand ca are probleme personale pentru care are nevoie sa se intoarca acasa, in Argentina.

Recent, el si-a suspendat contractul cu Quilmes Atletico, renuntand la salariu si nestiind in momentul de fata daca ar mai putea reveni in fotbal.

Motivul pentru care si-a pus cariera pe pauza este legat de o boala nemiloasa de care sufera sotia lui. Aceasta are cancer, fiind internata in spital unde se afla sub tratament oncologic.

Culio a mers zilnic sa o vada si sa ii fie alaturi in ultima perioada, cu exceptia momentelor in care a fost infectat cu noul coronavirus. Fotbalistul a fost depistat pozitiv de doua ori in aceasta toamna, corpul sau neavand suficienti anticorpi care sa-l ajute sa lupte impotriva virusului.

Cu exceptia saptamanilor in care s-a aflat in izolare, Culio a frecventat foarte des centrul medical unde se afla sotia sa.