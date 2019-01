Secundul lui Teja a antrenat cea mai slaba echipa din Romania si a trecut in 2018 pe la CFR! Surpriza uriasa: un nume important in istoria stelistilor e aproape de revenire

Mihai Teja a sustinut in aceasta dimineata prima sa conferinta de presa din postura de antrenor al FCSB (DETALII AICI).

Mihai Teja, noul antrenor al FCSB, a sustinut prima sa conferinta de presa din pozitia de tehnician al formatiei ros-albastre. El l-a avut alaturi pe Florentin Matei (25 de ani), singurul transfer al FCSB-ului de pana acum.

Mihai Teja a venit la FCSB cu un singur om, dar stafful ar mai putea fi completat pe parcurs. Potrivit Sport Total FM, Adrian Neaga ar putea reveni si el la formatia ros-albastra, ca secund al lui Teja. El a antrenat in ultimul an la ACS Poli Timisoara, formatie care se confrunta cu mari dificultati financiare. Ca principal, Neaga a mai trecut pe la SCM Pitesti, National Sebis si Atletic Bradu.

Noul secund a trecut pe la Sportul, Domnesti si CFR

Singurul om adus de Teja la FCSB este Virgil Andronache, care va indeplini rolul de antrenor secund. El se va alatura staffului din care faceau deja parte Marian Lupu (preparator fizic), Marius Popa (antrenor cu portarii) si Dacian Nasta (analist video).

Virgil Andronache a fost pana la 47 de ani antrenor al Sportul Studentesc, Viitorul Domnesti si CFR Cluj 2.

Andronache a lucrat la Sportul pana in 2013, apoi a trecut la FC Juniorul. La scurt timp, el a ajuns la Viitorul Domnesti, cu care a evoluat in Liga a III-a.

Sub comanda lui Andronache, Domnestiul a incercat sa se bata la promovare, dar nu a reusit sa ajunga in liga a doua. Dupa plecarea lui, la Domnesti a venit dezastrul. In prezent, echipa din Domnesti este cea mai slaba in Romania, avand 0 puncte dupa 15 meciuri din Seria 3 a ligii a treia, cu 9 goluri marcate si 76 primite.

In 2018, Virgil Andronache a ocupat functia de principal la CFR Cluj 2.