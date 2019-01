"Ai dat in mine, gunoi ce esti! // Joaca-te cu focul!" Scandal monstru: atacantul lui Hagi si-a batut iubita, discutia a ajuns publica

Mihai Vodut, atacantul Viitorului, nu a avut sarbatori prea fericite. Din cate se pare, el s-a despartit de iubita lui, dupa un scandal monstru. Vodut e acuzat ca a si lovit-o.

Mihai Vodut, atacantul transferat de Viitorul de la FC Voluntari, e acuzat ca a batut-o pe fosta sa iubita, Adelina. Cancan scrie ca cei doi au fost implicati intr-un scandal monstru.

Cancan a publicat o discutie privata a celor doi, in care Adelina ii spune lui Mihai Vodut ca a batut-o. In replica, fotbalistul ii zice: "Joaca-te cu focul".

Scandalul dintre cei doi a pornit dupa ce Adelina l-a suspectat pe fotbalist de infidelitate.

Dialogul dintre cei doi, potrivit Cancan

Adelina, iubita fotbalistului: Din momentul asta mi-e scarba de tine. Da?

Mihai Vodut: Asa m-ai iubit tu pe mine?

Adelina, iubita fotbalistului: Ce sa fac ma cu tine? Sa vii sa ma lovesti, pentru ce?

Mihai Vodut: ...

Adelina, iubita fotbalistului: Ia mana de pe mine, esti ultima zdreanta de om pentru mine. Te urasc. Ma, nesimtitule! Nu ti-e rusine?

Mihai Vodut: Nu-ti fac nimic, stai linistită. Stai cuminte, nu te mananc. Nu mananc oameni.

Adelina, iubita fotbalistului: Ba, m-ai lovit degeaba! M-ai facut curva si am ripostat pentru ca nu sunt o curvă. Adu-ti aminte ca m-ai dat afara, m-ai luat la bataie si m-ai injurat si de mama si de tot.

Mihai Vodut: Da, te-am lovit! Te-am lovit si mi-am cerut scuze!

Adelina, iubita fotbalistului: ”Sa mori tu ca i-ai cerut scuze ca m-ai lovit. Si nu este prima data cand ma lovesti.”

Mihai Vodut: ”Mi-am cerut scuze si te rog sa nu ridici tonul la mine”

Adelina, iubita fotbalistului: ”Scuze sa-i ceri cui vrei tu. Nu ma lovesti tu pe mine, pentru ce? Imi ziceai sa nu ma uit si nu plecam. Dar nu ma lovesti...

Mihai Vodut: ”Pentru faptele pe care le faci”

Adelina, iubita fotbalistului: ”Ma p** pe tine! Care fapte? Alea ca ti-am cautat in telefon? Alea erau fapte sa dai in mine?! Du-te si da in cine vrei tu, eu nu sunt proasta ta, că eu am fost destul. Ai inteles? Daca nu o sa te fac eu sa platesti pentru tot ce am patit! Tu faci asa cu toate si trebuie sa te opresti.”

Mihai Vodut: ”Bravo, fetito! Foarte bine. Bravo!”

Discutia celor doi a continuat prin mesaje

Adelina, iubita fotbalistului: ”Ai dat în mine, gunoi ce esti”

Mihai Vodut: ”Tot tu esti tare in gură. Pff”

Adelina, iubita fotbalistului: ”Si o sa platesti. Asa e normal”

Mihai Vodut: ”Hahahaa”

Adelina, iubita fotbalistului: ”Daca nu platesti acum”

Mihai Vodut: ”!!!”

Adelina, iubita fotbalistului: ”O sa iti bati joc si de altele”

Mihai Vodut: ”Joaca-te cu focul”