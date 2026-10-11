În ciuda faptului că așteptările erau ridicate la startul sezonului, FCSB a dezamăgit. Totul a plecat de la eliminarea din UEFA Conference League, iar ulterior echipa a avut rezultate sub așteptări și în SuperLiga.

„Secretul” lui Laurențiu Reghecampf în noul mandat de la FCSB

Înainte de pauza dedicată echipelor naționale, FCSB a suferit un eșec teribil: 0-5 cu Universitatea Craiova. Înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” a dus la demiterea lui Marius Baciu.

Gigi Becali s-a mișcat rapid, iar în locul lui Marius Baciu a fost numit Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a mai avut două mandate pe banca FCSB, de numele său fiind legată și ultima calificare în grupele UEFA Champions League.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În Matinalul de duminică, 11 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Cristi Pulhac și Robert Niță.

Debutul noului antrenor a fost unul fericit, FCSB reușind să se impună cu scorul de 1-0. Cristi Pulhac a abordat strategia lui Laurențiu Reghecampf, despre care a spus că se bazează, în principal, pe jucătorii foarte bine pregătiți fizic.

Analistul de la VOYO SPORT LIVE e de părere că, pentru a reuși să te impui la FCSB, trebuie să fii foarte implicat la antrenamente. Motivul? Laurențiu Reghecampf urmărește atent toate datele de la sesiunile de pregătire, iar în funcție de acestea alcătuiește formula de start.

„La Reghe joacă în echipă cei care sunt bine pregătiți fizic. Se bazează mult pe agresivitatea asta și pe pressing. El se uită foarte atent la antrenamentele de dinainte de meci și știm foarte bine că fotbaliștii cu o calitate tehnică mai bună se bazează mai mult la meciuri pe asta, iar la antrenament nu sunt atât de implicați. Joao Paulo este un jucător pe care te poți baza oricând, nu neapărat să fie titular”, a declarat Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.