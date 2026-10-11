Cele două grupări s-au confruntat în etapa #11 din Superliga României, pe Arena Națională. Meciul dintre FCSB și Oțelul Galați s-a încheiat 1-0 pentru formația dirijată de Laurențiu Reghecampf, aflat la debut în al treilea mandat la fosta campioană.

A intervenit în direct la Matinal și a remarcat doi fotbaliști de la FCSB după meciul cu Oțelul: ”Au făcut diferența”

La Matinalul VOYO SPORT LIVE, transmis în direct pe VOYO SPORT 1, Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați, a lăudat doi jucători de la FCSB după confruntarea de sâmbătă seară: Juri Cisotti, despre care a spus că a făcut diferența la mijlocul terenului, și Ștefan Târnovanu, goalkeeperul roș-albaștrilor.

”Vreau să îl remarc pe Cisotti. El a făcut diferența la mijlocul terenului. Și Târnovanu. Parada a făcut diferența la finalul meciului. Nu cred că FCSB mai avea puterea să ne bată. Erau disperați după cele trei puncte, nu cred că mai făceau nimic, voiau doar să tragă de rezultat”, a spus Cristi Munteanu.

De asemenea, oficialul moldovenilor a vorbit și despre jocul propriu-zis și a sugerat faptul că echipa pregătită de Rui Duarte a avut o atitudine mult prea precaută în fața FCSB-ului, căreia i-a permis să domine jocul.

”Am văzut lucruri bune, lucruri pozitive și care îmi dau încredere pe viitor. Am văzut o echipă a noastră care are potențial, în ciuda faptului că am venit fără patru-cinci jucători de bază ai echipei. O echipă care, dacă avea mai mult curaj, cu siguranță nu pierdea meciul. Dacă aveam mai mult noroc, cu siguranță câștigam meciul.

Noi nu mai avem nici șansă. Tot așteptam să vină și la noi șansa, dar nu prea mai apare. Cu Rapid am pierdut în ultima secundă. La Hunedoara am avut probleme de arbitraj am pierdut în ultima secundă. Dar, rămânem optimiști, rămânem încrezători. Mie echipa mi-a dat încredere.

Am respectat-o cam mult pe FCSB, dar asta e. Am jucat cu cea mai titrată echipă din România. Echipă bună, jucători buni”, a mai spus Cristi Munteanu.