La trei zile după ce s-a retras de la națională, Lionel Messi a fost MVP la revenirea în State

Lionel Messi a marcat de două ori sâmbătă, ajutând Inter Miami să învingă DC United cu 4-0 în MLS, acestea fiind primele sale goluri de la recenta sa retragere din echipa naţională, scrie news.ro.

Argentinianul în vârstă de 39 de ani a marcat de două ori (minutele 47 şi 60l) ajutând echipa sa să obţină a doua victorie în ultimele 11 meciuri de campionat.

Cu 23 de goluri, el este cel mai bun marcator al ligii şi al doilea cel mai bun furnizor de pase decisive (13). El ar putea fi desemnat MVP pentru al treilea sezon consecutiv.