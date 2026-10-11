La trei zile după ce s-a retras de la națională, Lionel Messi a fost MVP la revenirea în State

Lionel Messi a marcat de două ori sâmbătă, ajutând Inter Miami să învingă DC United cu 4-0 în MLS, acestea fiind primele sale goluri de la recenta sa retragere din echipa naţională, scrie news.ro.
Argentinianul în vârstă de 39 de ani a marcat de două ori (minutele 47 şi 60l) ajutând echipa sa să obţină a doua victorie în ultimele 11 meciuri de campionat.
Cu 23 de goluri, el este cel mai bun marcator al ligii şi al doilea cel mai bun furnizor de pase decisive (13). El ar putea fi desemnat MVP pentru al treilea sezon consecutiv.
„La Pulga”, care a jucat ultimul său meci pentru Argentina marţi, a transformat mai întâi o pasă de la Luis Suarez cu magicul său picior stâng, înainte de a începe o cursă uluitoare pe lângă trei fundaşi 13 minute mai târziu.
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''A fost o mare onoare să port acest tricou timp de mai bine de 20 de ani, chiar şi în cele mai grele momente nu am încetat să lupt şi să dau totul'', a spus golgheterul all-time al naţionalei Argentinei în faţa unei mulţimi emoţionate.
''Să nu mai revin (n.r. - la naţională) va fi o mare durere. Jur că aş vrea să revin tot restul vieţii mele, pentru că a juca în echipa naţională a Argentinei este cel mai bun lucru care ţi se poate întâmpla'', a adăugat Leo, într-un mesaj din centrul terenului, înconjurat de internaţionalii argentinieni şi de familia sa.
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