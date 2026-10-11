VIDEO EXCLUSIV Anunț surprinzător al conducerii după FCSB - Oțelul: "Rațiu al nostru! Are niște calități incredibile"

Anunț surprinzător al conducerii după FCSB - Oțelul: &quot;Rațiu al nostru! Are niște calități incredibile&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB - Oțelul Galați s-a încheiat 1-0, pe Arena Națională, la debutul lui Laurențiu Reghecampf în al treilea mandat pe banca bucureștenilor.

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FCSB a încheiat seria rezultatelor negative, după ce a fost ajutată și de eliminarea lui Habib Sylla, din minutul 54. Unicul gol al meciului a fost înscris de jucător venit de pe bancă, Alexandru Stoian, care a punctat cu o lovitură de cap după o centrare a lui Vali Crețu.

Cristi Munteanu nu e supărat pe Habib Sylla, după eliminarea din FCSB - Oțelul: "Are niște calități incredibile"

Sylla, care încasa un galben și în prima repriză, a fost eliminat direct după un fault dur comis asupra lui Meriton Korenica, în minutul 59. George Cătălin Roman a fost chemat la monitorul VAR și i-a arătat cartonașul roșu fundașului ivorian de la Oțelul.

Deși Sylla și-a lăsat echipa în 10 la scorul de 0-0, fundașul este apărat de Cristi Munteanu. Conducătorul de la Oțelul Galați are mare încredere în calitățile fizice ale fundașului dreapta pe care îl compară cu Andrei Rațiu.

"Sylla e un jucător de mare atitudine, cu o inimă mare .Într-adevăr, mai face greșeli defensive, dar e un jucător căruia nu ai ce să îi reproșezi din punct de vedere al mentalității.

E un jucător care dă totul. Toată energia pe care o lasă pe teren. Cred că poate fi disciplinat, are 24 de ani, dar are niște calități fizice incredibile. Incredibile!

Cel mai bun exemplu e Rațiu al nostru, care joacă în Primera Division și la echipa națională. Cam așa e și Sylla, cam același gen", a spus Cristi Munteanu, într-o intervenție la VOYO Sport Matinal, duminică.

Habib Sylla a ajuns în această vară la Oțelul Galați, după ce anterior a mai jucat în țara natală și în Portugalia, la Vitoria Guimaraes, Marinhense, Leiria și Chaves.

Sylla, cotat de Transfermarkt la 400.000 de euro, măsoară 1,78 și a fost titular în 10 dintre cele 11 meciuri ale Oțelului din acest sezon.

Habib Sylla, în FCSB - Oțelul

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Sylla și-a prezentat scuzele, dar i-a acuzat de rasism pe suporterii FCSB, cărora le-a arătat semne obscene

Sylla a ținut să își prezinte scuze în fața colegilor săi și a transmis că intrarea asupra lui Korenica nu a fost intenționată. În momentul în care a părăsit terenul, fundașul ivorian a intrat în conflict cu câțiva fani ai roș-albaștrilor și a făcut gesturi obscene către aceștia.  Sylla a dezvăluit că suporterii l-au jignit și i-au adresat mesaje rasiste.

Trebuie să îmi prezint scuze în fața echipei, fiindcă mi-am lăsat colegii în inferioritate numerică. Trebuie să respect decizia arbitrului, care a decis că este cartonaș roșu. Atacul a fost la minge, dar am nimerit deasupra mingii. Nu a fost intenționat.

La ieșire, au început să mă insulte, m-au înjurat de mama. Au fost mesaje rasiste. Mi s-a strigat ceva legat de culoarea pielii, mi-au spus că nu este locul meu în fotbalul românesc”, a spus Sylla după meci.

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