FCSB a încheiat seria rezultatelor negative, după ce a fost ajutată și de eliminarea lui Habib Sylla, din minutul 54. Unicul gol al meciului a fost înscris de jucător venit de pe bancă, Alexandru Stoian, care a punctat cu o lovitură de cap după o centrare a lui Vali Crețu.

Cristi Pulhac, la VOYO Sport Matinal, după FCSB - Oțelul: "Singurul plus a fost Pădurariu"

Deși Stoian a fost cel care a adus victoria, Cristi Pulhac a avut un alt remarcat de pe Arena Națională. Fostul campion cu Dinamo spune că "singurul plus" al celor de la FCSB a fost Ricardo Pădurariu, fundașul stânga de 19 ani, care a devenit titular incontestabil în acest sezon.

Pulhac, la rândul său fost fundaș stânga, crede că Pădurariu nu este genul de jucător U21 folosit doar pentru a îndeplini regula impusă de Federație.

"Când schimbi antrenorul, se vede o oarecare agresivitate la fiecare jucător, deși nu mi s-au părut chiar bine pregătiți fizic, probabil fiind obosiți. Schimbarea asta de antrenor te poate ajuta să câștigi un meci pentru că e un suflu nou la echipă, iar fiecare jucător vrea să demonstreze.

Singurul plus de aseară a fost Pădurariu. Mie mi-a plăcut de la primul meci, chiar și atunci când a fost criticat de patron. E un jucător la care am văzut calități și are 19 ani.

E foarte greu să te impui la 19 ani la o echipă din primele 3. Tu îl scoți pe Radunovic din prima echipă, e un under bun", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Matinal.