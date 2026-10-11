VIDEO EXCLUSIV S-a lămurit după primul meci al lui Reghecampf la FCSB: "Singurul plus! L-a scos din echipă"

S-a lămurit după primul meci al lui Reghecampf la FCSB: &quot;Singurul plus! L-a scos din echipă&quot; Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf a început cu o victorie la limită al treilea mandat de la FCSB, 1-0 contra celor de la Oțelul Galați, pe teren propriu.

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Ricardo PadurariuFCSBCristi PulhacOtelul GalatiLaurentiu Reghecampf
Din articol

FCSB a încheiat seria rezultatelor negative, după ce a fost ajutată și de eliminarea lui Habib Sylla, din minutul 54. Unicul gol al meciului a fost înscris de jucător venit de pe bancă, Alexandru Stoian, care a punctat cu o lovitură de cap după o centrare a lui Vali Crețu.

Cristi Pulhac, la VOYO Sport Matinal, după FCSB - Oțelul: "Singurul plus a fost Pădurariu"

Deși Stoian a fost cel care a adus victoria, Cristi Pulhac a avut un alt remarcat de pe Arena Națională. Fostul campion cu Dinamo spune că "singurul plus" al celor de la FCSB a fost Ricardo Pădurariu, fundașul stânga de 19 ani, care a devenit titular incontestabil în acest sezon.

Pulhac, la rândul său fost fundaș stânga, crede că Pădurariu nu este genul de jucător U21 folosit doar pentru a îndeplini regula impusă de Federație.

"Când schimbi antrenorul, se vede o oarecare agresivitate la fiecare jucător, deși nu mi s-au părut chiar bine pregătiți fizic, probabil fiind obosiți. Schimbarea asta de antrenor te poate ajuta să câștigi un meci pentru că e un suflu nou la echipă, iar fiecare jucător vrea să demonstreze. 

Singurul plus de aseară a fost Pădurariu. Mie mi-a plăcut de la primul meci, chiar și atunci când a fost criticat de patron. E un jucător la care am văzut calități și are 19 ani.

E foarte greu să te impui la 19 ani la o echipă din primele 3. Tu îl scoți pe Radunovic din prima echipă, e un under bun", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Matinal.

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Pădurariu, lăudat și de Gigi Becali după meci

Patronul roș-albaștrilor a fost prezent pe Arena Națională și a discutat cu reporterii la ieșirea de pe stadion. Întrebat ce fotbaliști i-au plăcut, Becali i-a nominalizat pe Ricardo Pădurariu, Juri Cisotti și Karlo Muhar. În schimb, nu a avut aceeași reacție când a venit vorba despre Korenica și David Miculescu.

„(n.r. - ce jucători i-au plăcut) Rici (n.r. - Ricardo Pădurariu), Cisotti, Muhar! Păi ce a făcut Korenica? Hai, lasă-mă! (n.r. - Muhar rămâne căpitan?) Mi-a spus Reghe... părerea mea e că e o idee extraordinară. De ce? Vede jocul, are personalitate, nu știu ce, și atunci a făcut bine. Păi pe cine să pună? Pe David Miculescu, care...”, a spus Gigi Becali.

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