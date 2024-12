Meciul din Grupa B, care include și echipele Dinamo, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești și Metalul Buzău, se va disputa în această seară, de la ora 20:30, și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.



Bîrigea OUT, Popa intră în acțiune!



Pentru această partidă, FCSB a decis să odihnească majoritatea titularilor obișnuiți din Superligă și Europa League, oferindu-le șansa jucătorilor care au evoluat mai puțin să demonstreze ce pot. Astfel, în atac, Daniel Popa va începe titular, luând locul lui Daniel Bîrligea.



Transferat în această vară de la Universitatea Cluj, Popa a bifat deja 25 de meciuri pentru FCSB, reușind două goluri și patru pase decisive.



Cosmin Bărcăuan: „Poate fi o portiță”

Fostul internațional Cosmin Bărcăuan a comentat această schimbare în exclusivitate pentru Sport.ro. Ex-câștigător a două Cupe ale României cu Dinamo, Bărcăuan consideră că astfel de momente sunt decisive pentru cariera unui jucător.



„Știi cum e? În momentele astea ai o șansă ca jucător. Ți se dă o șansă, eu așa am prins, am avut șansă, am prins un meci la Alba Iulia tot așa, în care am jucat și am prins loc în echipă. Poate să fie o portiță pentru el”, a declarat Bărcăuan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



