Fotbaliștii s-au plâns degeaba de mărirea numărului de meciuri într-un sezon

În prezent, Cupă Mondială a Cluburilor (Club World Cup) este organizată la fiecare patru ani, dar FIFA ia în considerare micșorarea perioadei dintre ediții, acestea urmând să se dispute la fiecare doi ani, începând cu anul 2029. În ciuda reticenței FIFPro, a Forumului Ligilor Mondiale, al UEFA și al unor ligi naționale, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul asupra sănătății jucătorilor, care sunt deja supuși unui volum excesiv de meciuri, există mari șanse să fie organizare ediții în 2029 și 2031.



Deși sportivii s-au arătat nemulțumiți de programarea competiției în perioada de vară, după sezoane foarte lungi, iar spectatori nu s-au înghesuit în tribunele arenele americane, audiențele tv au fost foarte bune și cluburile s-au arătat încântate de veniturilor de milioane de dolari generate de eveniment.



Chelsea a încasat aproape 100 de milioane de euro, pentru victoria din 2025

Competiția din 2025 a fost câștigată de Chelsea Londra, care a învins pe PSG cu 3-0 în ultimul act, iar formația londoneză a încasat premii în valoare de aproximativ 98 de milioane de euro.

De asemenea, FIFA ia în considerare și extinderea formatului. De la cele 32 de echipe actuale, numărul acestora ar putea crește la 48, după modelul viitoarelor Cupe Mondiale pentru echipe naționale, cu scopul de a include un număr din ce în ce mai mare de cluburi din toate confederațiile.



Echipa ideală de la turneul CWC 2025:

Gigi Donnarumma (PSG) - Achraf Hakimi (PSG), Thiago Silva (Fluminense), Levi Colwill (Chelsea), Marc Cucurella (Chelsea) - Moises Caicedo (Chelsea), Enzo Fernandez (Chelsea) - Cole Palmer (Chelsea) - Estevao (Palmeiras), Gonzalo Garcia (Real Madrid), Pedro Neto (Chelsea)

Foto - Getty Images

