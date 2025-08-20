Anca Todoni (20 de ani, 113 WTA) a ratat completarea unui an cu participări pe linie în competițiile de mare șlem.

Ajunsă pe tablourile principale ale întrecerilor majore de la Melbourne, Paris și Londra, sportiva din Timișoara va trebui să mai aștepte cel puțin un an pentru a debuta în turneul propriu-zis de la New York.

Anca Todoni, meci pierdut după trei ore și jumătate, în primul tur al calificărilor US Open 2025

În primul tur al calificărilor US Open 2025, Anca Todoni a avut parte de un meci dramatic în compania britanicei Harriet Dart (225 WTA).

Todoni și Dart s-au duelat timp de trei ore și douăzeci și patru de minute, iar, la sfârșit, s-a impus jucătoarea din Marea Britanie, scor 7-5, 6-7 (3), 7-6 (6).

Doar manșa întâi s-a oprit sub borna de o oră de joc, la 54 de minute, pe când seturile doi și trei au durat 80, respectiv 70 de minute.

