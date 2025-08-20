GALERIE FOTO Scoruri care tot mai dor: Anca Todoni a pierdut o finală și a ratat calificarea la US Open 2025. Câte românce vom avea în turneu

Scoruri care tot mai dor: Anca Todoni a pierdut o finală și a ratat calificarea la US Open 2025. Câte românce vom avea în turneu
Anca Todoni, înfrângeri dure pe hard, în Canada și SUA.

Anca Todoni (20 de ani, 113 WTA) a ratat completarea unui an cu participări pe linie în competițiile de mare șlem.

Ajunsă pe tablourile principale ale întrecerilor majore de la Melbourne, Paris și Londra, sportiva din Timișoara va trebui să mai aștepte cel puțin un an pentru a debuta în turneul propriu-zis de la New York.

Anca Todoni, meci pierdut după trei ore și jumătate, în primul tur al calificărilor US Open 2025

În primul tur al calificărilor US Open 2025, Anca Todoni a avut parte de un meci dramatic în compania britanicei Harriet Dart (225 WTA).

Todoni și Dart s-au duelat timp de trei ore și douăzeci și patru de minute, iar, la sfârșit, s-a impus jucătoarea din Marea Britanie, scor 7-5, 6-7 (3), 7-6 (6).

Doar manșa întâi s-a oprit sub borna de o oră de joc, la 54 de minute, pe când seturile doi și trei au durat 80, respectiv 70 de minute.

Două eșecuri grele în 48 de ore. Todoni, finalistă la Saskatoon, într-un turneu ITF W50

Eșecul de la Flushing Meadows a venit pentru Anca Todoni la doar 48 de ore de la înfrângerea suferită în finala turneului ITF W50 de la Saskatoon, Canada.

În țara vecină cu SUA, Todoni a legat patru succese, dar a fost învinsă în ultimul act competițional de japoneza Himeno Sakatsume (201 WTA), scor 7-6 (1), 6-3.

Cu câte jucătoare participă România la US Open 2025

Cu Patricia Țig și Anca Todoni învinse în preliminarile US Open, tenisul feminin românesc se va mulțumi cu patru reprezentante pe tabloul principal.

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu vor evolua pentru țara noastră în competiția majoră de la New York.

