Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea, că meciurile amicale împotriva campioanei mondiale en titre Franţa, programate joi şi sâmbătă, reprezintă o bună ocazie de a evalua nivelul actual al primei reprezentative înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda.

"Meciurile cu Franţa sunt foarte importante pentru echipa noastră naţională în vederea pregătirilor pentru Campionatul Mondial. Sunt teste utile în faţa uneia dintre cele mai puternice echipe din lume, pentru că Franţa este campioana mondială en titre şi vicecampioana olimpică de la Paris. Este important să ne pregătim cu cele valoroase echipe ale lumii. Cred că de foarte mulţi ani nu am mai jucat un amical în ţară împotriva unui adversar de top. Obiectivele noastre la aceste două meciuri amicale sunt să construim relaţiile de joc şi să le dăm şansa de a intra tuturor jucătoarelor pe care le avem la dispoziţie. Dubla cu Franţa reprezintă o ocazie foarte bună de a ne evalua nivelul actual şi de a integra în echipă jucătoarele mai tinere. Chiar avem două debutante în lot, este vorba despre Raicea şi Niţă (n.r. - Beatrice Raicea de la Dunărea Brăila şi Alexia Niţă de la HC Zalău), două jucătoare de perspectivă", a afirmat Pera.

Tehnicianul este convins că la Campionatul European de anul viitor, găzduit şi de România, prima reprezentativă va arăta ca o echipă puternică şi omogenă.

"Mi-aş fi dorit mai mult timp la dispoziţie, pentru că nu avem decât trei antrenamente pentru a pregăti aceste amicale. Însă fetele au venit cu dorinţă, se implică 100% la antrenamente şi dau dovadă de unitate de grup, aspecte la care eu ţin foarte mult. Aşteptările de la echipa naţională feminină ştim că sunt mari. Suntem la un schimb de generaţii, suntem la început de drum, iar obiectivul nostru este calificarea la Jocurile Olimpice. Eu spun că această naţională are potenţial, dar nicio echipă nu poate fi formată peste noapte. Toate naţionalele din lume au trecut prin acest schimb de generaţii. Noi sperăm ca echipa noastră să devină competitivă într-un timp cât mai scurt şi să producă rezultatele aşteptate de toţi românii. Această echipă progresează, iar eu, din ce văd, cred că la Campionatul European din 2026 România va arăta ca o echipă puternică şi omogenă", a precizat selecţionerul.

Prezent la conferinţa de presă, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, a declarat că faptul că o selecţionată precum Franţa a fost de acord să joace în România două partide amicale se datorează valorii jucătoarelor echipei naţionale.

"Sunt două meciuri foarte interesante. Faptul că Franţa a dorit să vină să joace aceste amicale în România se datorează în primul rând valorii pe care o au fetele noastre. Pentru că Franţa nu ar fi fost de acord să vină să joace împotriva unei echipe necompetitive. Aşa că trebuie să le apreciem pe fetele noastre pentru că datorită lor acest adversar puternic va fi prezent în România. Fetele au valoare, au dorinţă şi cred că împreună pot obţine în viitor rezultate foarte bune", a precizat Din.

Echipa naţională de handbal feminin a României întâlneşte campioana mondială Franţa în două partide amicale programate joi (ora 18:00) şi sâmbătă (ora 15:00) în Oradea Arena.

