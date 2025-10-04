Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș a fost dorit insistent de FCSB, dar mutarea a picat din cauza pretențiilor financiare ale clubului piteștean. Fundașul, eligibil pentru regula U21, poate ajunge la echipa lui Gigi Becali în iarnă.



MM Stoica spune că transferul s-ar fi putut face ”pe o sumă colosală” în perioada de mercato din vară, dar nu exclude posibilitatea ca mutarea să se realizeze în iarnă.



Mihai Stoica, despre transferul pregătit de FCSB



Printre altele, oficialul de la FCSB a lăudat și transferurile făcute de Universitatea Craiova, liderul la zi din campionatul nostru.



„Eu am început să caut și afară. E posibil să am nevoie de un om care să mă ajute. O să vorbesc asta și cu Gigi, poate o să accepte să mai aducem un om și în staff, un om în care am încredere.



Să vedem nu neapărat jucători care au confirmat în România. Am discutat și despre ce piețe să atacăm. E loterie. Dar noi avem un avantaj față de multe alte cluburi. Noi putem oricând să spunem Gigi e un jucător în care avem încredere. Ok. Niciodată nu poți să garantezi că este sau nu este. Și spune Cât costă? 2 milioane? Luați banii și luați-l! Aici plecăm noi în pole-position față de alții.



Uite, Craiova. A investit acum, anul ăsta mai mult decât acum. A investit și rezultatele deja se văd. A dat bani pe Cicâldău, pe Băluță, pe Al-Hamlawi. Și se vede”, a spus MM Stoica, la Fanatik.ro.



Mario Tudose a fost jucătorul lui Benfica în perioada august 2021 și iulie 2023, iar portughezii l-au cedat la FC Argeș în schimbul a 50.000 de euro și 50% din drepturile pentru jucător.



În cazul în care FCSB l-ar fi transferat pe internaționalul de tineret, FC Argeș ar fi fost nevoită să împartă suma primită cu clubul portughez. Acesta a fost, poate, și motivul pentru care piteștenii au cerut peste un milion de euro în schimbul său.

