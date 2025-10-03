În iarna lui 2006 a fost testat chiar de Inter Milano, unde a participat la un cantonament cu echipa mare, iar în România a trecut pe la Steaua București, unde a prins și meciuri în cupele europene.



Cândva o mare speranță a României, acum joacă la „județeană” în Italia



La 1,86 metri, Iacob impunea prin fizic și a adunat 62 de meciuri și 2 goluri în tricoul Rapidului, echipă cu care a cunoscut atât momente bune, cât și ani complicați în ligile inferioare. A fost și căpitan al naționalei U17.

