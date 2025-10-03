SPECIAL A fost în cantonament cu Inter Milano și a trecut pe la FCSB. Cândva o mare speranță a României, acum joacă la „județeană” în Italia

Alexandru Iacob (36 de ani), fundaș central născut la Hunedoara, părea la un moment dat unul dintre jucătorii cu viitor strălucit în fotbalul românesc. 

În iarna lui 2006 a fost testat chiar de Inter Milano, unde a participat la un cantonament cu echipa mare, iar în România a trecut pe la Steaua București, unde a prins și meciuri în cupele europene.

Cândva o mare speranță a României, acum joacă la „județeană” în Italia

La 1,86 metri, Iacob impunea prin fizic și a adunat 62 de meciuri și 2 goluri în tricoul Rapidului, echipă cu care a cunoscut atât momente bune, cât și ani complicați în ligile inferioare. A fost și căpitan al naționalei U17.

  • Alexandru Iacob (mijloc), alături de Arthuro și Vlad Rusu la FCSB

Cariera lui nu a urmat însă direcția așteptată. După perioade scurte la Brașov, Concordia Chiajna și Unirea Slobozia, a plecat în Italia, unde a îmbrăcat tricourile mai multor echipe din Serie D și Eccellenza, nivel semi-profesionist.

  • Alexandru Iacob, în 2020

În vara lui 2025, Iacob a semnat cu A.S. Melfi, formație din Eccellenza Lucana (a 5-a ligă italiană), după ce a trecut pe la Budoni și alte cluburi modeste din peninsulă. 

La 36 de ani, joacă într-un campionat apropiat de nivelul „județean” din România, însă este în continuare titular și, uneori, chiar lider de vestiar.

