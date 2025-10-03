În iarna lui 2006 a fost testat chiar de Inter Milano, unde a participat la un cantonament cu echipa mare, iar în România a trecut pe la Steaua București, unde a prins și meciuri în cupele europene.
Cândva o mare speranță a României, acum joacă la „județeană” în Italia
La 1,86 metri, Iacob impunea prin fizic și a adunat 62 de meciuri și 2 goluri în tricoul Rapidului, echipă cu care a cunoscut atât momente bune, cât și ani complicați în ligile inferioare. A fost și căpitan al naționalei U17.
- Alexandru Iacob (mijloc), alături de Arthuro și Vlad Rusu la FCSB
Cariera lui nu a urmat însă direcția așteptată. După perioade scurte la Brașov, Concordia Chiajna și Unirea Slobozia, a plecat în Italia, unde a îmbrăcat tricourile mai multor echipe din Serie D și Eccellenza, nivel semi-profesionist.
În vara lui 2025, Iacob a semnat cu A.S. Melfi, formație din Eccellenza Lucana (a 5-a ligă italiană), după ce a trecut pe la Budoni și alte cluburi modeste din peninsulă.
La 36 de ani, joacă într-un campionat apropiat de nivelul „județean” din România, însă este în continuare titular și, uneori, chiar lider de vestiar.