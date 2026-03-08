Rapid a anunțat că partida de duminică seara împotriva Universității Craiova se joacă cu stadionul plin.

Ultima etapă a sezonului regulat programează astăzi o confruntare cu miză ridicată. Rapid vizează o victorie pe teren propriu în fața trupei lui Filipe Coelho, chiar înaintea startului play-off-ului, iar interesul suporterilor pentru acest duel este la nivel maxim.

Mobilizare masivă în tabăra alb-vișiniilor

Clubul bucureștean a transmis prin intermediul rețelelor de socializare că toate biletele disponibile au fost epuizate.

„Sold-out! Au mai rămas doar cinci ore până erupe Giuleștiul! Toți pentru Rapid! Ca să vadă toți oltenii cât de-ai dracu-s Giuleștenii!” - a sunat mesajul celor de la FC Rapid.