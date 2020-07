Echipele din Liga 1, retestate pentru Covid-19! Cand sunt programate testarile si ce se intampla la Dinamo si CFR Cluj!

Toate echipele din Liga 1 se vor testa pentru Covid-19 in aceasta saptamana.

In contextul cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, echipele sunt nerabdatoare sa faca noi teste pentru a se asigura ca totul este in regula.

Potrivit protocolului, cluburile trebuie sa faca teste din doua in doua saptamani si pana vineri, 24 iulie, sunt programate testari pentru aproape echipele din Liga 1.

ProSport a scris ca cei de la Universitatea Craiova sunt primii care vor fi testati, ei fiind programati astazi.

Marti este randul cluburilor Academica Clinceni, Astra Giurgiu, Chindia Targoviste si FC Hermannstadt, iar miercuri vor fi efectuate teste la Gaz Metan, Viitorul si FC Voluntari.

Nu in ultimul rand, vineri sunt programati la teste cei de la FCSB, Poli Iasi si Sepsi Sf. Gheorghe, in timp ce FC Botosani ramane sa isi testeze jucatorii in saptamana 27 iulie - 2 august.

CFR Cluj si Dinamo Bucuresti nu sunt incluse in acest program, ele aflandu-se in anchete epidemiologice din cauza jucatorilor si membrilor staff-ului care au fost depistati pozitiv.