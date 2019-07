"Ma duc la echipa unde o sa ma vrea toata lumea! Nu aleg oferta cea mai mare, vreau sa joc!" Ce spune Ianis despre viitoarea sa echipa

Ianis Hagi ar fi fost gata sa intre in teren la doar cateva zile de la revenirea in tara de la Euro U21.

Tatal sau nu l-a lasat pentru a nu risca o accidentare. Ianis e in vacanta pana la aflarea viitoarei sale destinatii. Are multe oferte din care sa aleaga. Hagi Jr. se simte gata de orice provocare, dar spune ca-si doreste garantii ca va primi tot sprijinul pentru a-si arata calitatile pe teren.

"Clubul trebuie sa accepte, in primul rand. Decizia ultima e a mea. Mai astept. Sunt pregatit de orice, oriunde. Cel mai mult ma intereseaza ca echipa sa ma doreasca foarte mult. Vreau sa joc la echipa care ma doreste cel mai mult, care ma va ajuta sa-mi pun calitatile in valoare. Voi alege echipa unde voi juca cel mai mult, unde toti din club ma doresc. Cred ca este cel mai bine. Nu alegem cea mai mare oferta, alegem oferta cea mai buna pentru mine.

Vreau incredere de la toti din club. Sunt tanar, am toata cariera in fata, vreau sa ajung la un nivel foarte inalt. Eu sunt jucator, cei din club vor veni la mine cand vor lua o decizie si eu voi lua ultima hotarare. Am zis ca vreau sa joc, dar a fost un sezon greu si riscam o accidentare. Emotii am avut de doua ori mai mari decat daca as fi fost in teren", a spus Ianis Hagi.