Gestul lui Tudor Baluta a ajuns in presa internationala! Cu ce i-a impresionat pe britanici

Fotbalistul roman incearca sa ajute o fata paralizata de la gat in jos si cere sprijinul tuturor pentru ca Loredana sa-si finalizeze studiile.

Site-ul oficial al celor de la Brighton & Hove Albion, echipa la care activeaza Tudor Baluta, a scris despre cazul romancei, Loredana Jianu care doreste sa studieze la Facultatea de Drept, desi este paralizata de la gat in jos.

"Cand mama mea mi-a spus despre povestea Loredanei, m-a inspirat. Universitatea ei este la doar cinci minute de apartamentul meu din Craiova, asa ca ne-am intalnit si a fost inceputul unei prietenii de lunga durata. M-a fermecat imediat curajul si dorinta ei de a reusi in viata, in ciuda unei dizabilitati atat de grave - si ea este si o persoana atat de draguta si calda.

A facut-o atat de bine pentru a ajunge la acest punct, dar cand am aflat ca in curand ar putea ramane fara adapost, m-a determinat sa o ajut si mai mult. Familia ei pur si simplu nu are bani sa o tina la Craiova, ceea ce este sfasietor pentru ca merita sa-si indeplineasca visele si ambitiile", a spus Tudor Baluta pentru site-ul lui Brighton.

In 2019, fundasul a cunoscut-o pe Loredana Jianu si de atunci incearca in fiecare zi sa o ajute financiar si ii indeamna pe oameni sa ii se alature daca doresc. Donatiile se pot face in conturile:

Cont LEI : RO92BRDE170SV36447131700

Cont EURO: RO74BRDE170SV52688201700

Cont GBP: RO52BRDE170SV81030101700

Titular: Jianu Florina - Loredana