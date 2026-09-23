Reacția lui Mihai Stoica după ce Gigi Becali s-a săturat de Boutoutaou și l-a propus la rivalele FCSB-ului

Nemulțumit de lipsa de eficiență a lui Boutoutaou, Gigi Becali a anunțat că este gata să îl vândă pe francezul de origine algeriană la rivalelor din Superliga, inclusiv la Dinamo. Omul de afaceri a stabilit și suma de vânzare - 500.000 de euro, mult mai puțin decât a plătit în iulie pentru a-l achiziționa de la Sochaux (1.350.000 de euro).

Mihai Stoica: "Șase inși l-au urmărit pe Boutoutaou și toți au spus că e numărul 1"

Boutoutaou a fost marele mariu al lui Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație îl descria pe fostul fotbalist de la Sochaux drept cel mai bun străin care a evoluat vreodată în România.

Mandatat acum să îi găsească o nouă echipă lui Boutoutaou, Mihai Stoica spune că transferul din vară nu a fost exclusiv ideea sa. Fotbalistul ar fi fost urmărit de nu mai puțin de șase alte persoane din cadrul clubului înainte de a fi cumpărat de la Sochaux.

"Am văzut și eu în presă, dar mi-a zis și mie, da. Am avut încredere în Boutoutaou, am încredere în el. Că nu e pe placul patronului... asta nu aveam de unde să știu.

Boutoutaou a fost urmărit de Elias Charalambous, Mihai Pintilii, Florin Cernat, Alin Stoica, Lucian Filip și Ionuț Zottu. Șanse inși! La un moment dat, am avut vreo 43 de jucători de urmărit și toți au spus că numărul 1 este Boutoutaou. De atunci, am început și eu să îl urmăresc în 12-15 meciuri, iar randamentul lui a fost unul excelent", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.