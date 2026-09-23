Reacția lui Mihai Stoica după ce Gigi Becali s-a săturat de Boutoutaou și l-a propus la rivalele FCSB-ului

Reacția lui Mihai Stoica după ce Gigi Becali s-a săturat de Boutoutaou și l-a propus la rivalele FCSB-ului Superliga
SPORT.RO
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Aymen Boutoutaou (25 de ani) pare că are șanse mici să se mai impună în primul 11 de la FCSB, după reacția dură avută de patronul Gigi Becali.

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Nemulțumit de lipsa de eficiență a lui Boutoutaou, Gigi Becali a anunțat că este gata să îl vândă pe francezul de origine algeriană la rivalelor din Superliga, inclusiv la Dinamo. Omul de afaceri a stabilit și suma de vânzare - 500.000 de euro, mult mai puțin decât a plătit în iulie pentru a-l achiziționa de la Sochaux (1.350.000 de euro).

Mihai Stoica: "Șase inși l-au urmărit pe Boutoutaou și toți au spus că e numărul 1"

Boutoutaou a fost marele mariu al lui Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație îl descria pe fostul fotbalist de la Sochaux drept cel mai bun străin care a evoluat vreodată în România.

Mandatat acum să îi găsească o nouă echipă lui Boutoutaou, Mihai Stoica spune că transferul din vară nu a fost exclusiv ideea sa. Fotbalistul ar fi fost urmărit de nu mai puțin de șase alte persoane din cadrul clubului înainte de a fi cumpărat de la Sochaux.

"Am văzut și eu în presă, dar mi-a zis și mie, da. Am avut încredere în Boutoutaou, am încredere în el. Că nu e pe placul patronului... asta nu aveam de unde să știu. 

Boutoutaou a fost urmărit de Elias Charalambous, Mihai Pintilii, Florin Cernat, Alin Stoica, Lucian Filip și Ionuț Zottu. Șanse inși! La un moment dat, am avut vreo 43 de jucători de urmărit și toți au spus că numărul 1 este Boutoutaou. De atunci, am început și eu să îl urmăresc în 12-15 meciuri, iar randamentul lui a fost unul excelent", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

  • 11 meciuri a strâns Boutoutaou până acum la FCSB, dintre care 9 ca titular. A reușit un gol în meciul tur cu FK Auda (2-3), din turul 2 preliminar Conference League, și unul împotriva lui FC Argeș (5-0), în Cupa României.

Gigi Becali: "Lumea spune că Boutoutaou va fi mai bun cu Reghecampf, dar eu nu cred"

Becali e nemulțumit de lipsa de eficiență a lui Boutoutaou și nu crede că Reghecampf îl va putea pune pe picioare pe fotbalistul care a costat 1,3 milioane de euro. Rămâne de văzut acum dacă noul tehnician de la FCSB va interveni pentru fotbalistul adus la echipă de Mihai Stoica.

"(n.r - Întrebat dacă Boutoutaou ar putea arăta mai bine sub comanda lui Reghecampf) Lumea așa spune, dar eu nu cred. Un jucător valoros, în 10 meciuri, ar fi trebuit să dea un gol, o pasă de gol sau făcea o fază. El ia ochii luând mingea și driblând, dar după aia... 

Măcar o pasă să dea sau să facă ceva de folos, dar dacă driblezi cinci adversari și la al șaselea dai îi dai în picior sau o pierzi, nimic nu ai realizat. El nu are forță deloc. Dacă îi dau un umăr, cade", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

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