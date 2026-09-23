ASA Târgu Mureş a învins-o cu mari emoţii pe CS Dinamo Bucureşti, cu scorul de 4-3, marţi seara, pe Stadionul Trans-Sil, în ultimul meci din etapa a 8-a din Liga 2.

CS Dinamo, antrenată de Ionuț Chirilă, a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Luca Baban (21) şi Denis Renţa (49), apoi ASA a punctat de trei ori, prin Okan Chatziterzoglou (56 - din penalty acordat pentru un henț și 60) şi Bence Kocsis (63).

Echipa antrenată de Ionuţ Chirilă a egalat prin același Luca Baban (69), însă Alexandru Capac (75), fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro încă de când evolua în Italia, a marcat golul victoriei pentru mureşeni după o execuție superbă.

La echipa din Ștefan cel Mare a debutat cu acest prilej internaționalul american și eritreean Aethan Yohannes, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro.

CS Dinamo, o echipă alcătuită preponderent din juniori, rămâne ultima (22), cu 3 puncte, la egalitate cu CSC Dumbrăvița.