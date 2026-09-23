VIDEO Clasamentul în Liga 2 după thriller-ul ASA Târgu Mureș - CS Dinamo 4-3! Un fotbalist de națională a debutat la echipa lui Ionuț Chirilă

Clasamentul în Liga 2 după thriller-ul ASA Târgu Mureș - CS Dinamo 4-3! Un fotbalist de națională a debutat la echipa lui Ionuț Chirilă Liga 2
SPORT.RO
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Divizia secundă intră și ea în pauza competițională.

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CS DinamoIonut ChirilaLuca BabanAethan YohannesAlexandru CapacASA Targu Mures
Din articol

ASA Târgu Mureş a învins-o cu mari emoţii pe CS Dinamo Bucureşti, cu scorul de 4-3, marţi seara, pe Stadionul Trans-Sil, în ultimul meci din etapa a 8-a din Liga 2.

CS Dinamo, antrenată de Ionuț Chirilă, a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Luca Baban (21) şi Denis Renţa (49), apoi ASA a punctat de trei ori, prin Okan Chatziterzoglou (56 - din penalty acordat pentru un henț și 60) şi Bence Kocsis (63). 

Echipa antrenată de Ionuţ Chirilă a egalat prin același Luca Baban (69), însă Alexandru Capac (75), fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro încă de când evolua în Italia, a marcat golul victoriei pentru mureşeni după o execuție superbă.

La echipa din Ștefan cel Mare a debutat cu acest prilej internaționalul american și eritreean Aethan Yohannes, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro.

CS Dinamo, o echipă alcătuită preponderent din juniori, rămâne ultima (22), cu 3 puncte, la egalitate cu CSC Dumbrăvița.

Rezultatele din etapa a 8-a din Liga 2

Sâmbătă

Unirea Slobozia - Chindia Târgovişte 0-1

CSM Olimpia Satu Mare - CS Afumaţi 0-2

FC Bacău - Cetatea Suceava 2-2

Steaua Bucureşti - Gloria Bistriţa 2-1

CSM Slatina - CSC 1599 Şelimbăr 2-1

CSL Ştefăneştii de Jos - Metaloglobus București 0-1

Concordia Chiajna - Metalul Buzău 0-1

SC Popeşti-Leordeni - Politehnica Timişoara 3-4

Duminică

SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bihor Oradea 3-2

Marţi

CSC Dumbrăviţa - CSM Reşiţa 0-2

ASA Târgu Mureş - CS Dinamo Bucureşti 4-3

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore

VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă, invitat la Poveștile Sport.ro

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