După ce vechiul stadion a fost pus la pământ încă din vara lui 2023, suflarea alb-violetă primește în sfârșit confirmarea mult așteptată. Noua arenă din Trivale, un proiect spectaculos în valoare de 100 de milioane de euro, este gata de construcție, iar utilajele sunt pregătite să intre pe șantier.



Președintele grupării piteștene, Dani Coman, a venit cu detalii despre complexul modern care va avea o capacitate de 15.000 de locuri. Finanțarea este asigurată în proporție de 75% de CNI, restul banilor venind de la autoritățile locale, care susțin necondiționat proiectul de infrastructură sportivă.



Termen de finalizare: doi ani și trei luni



Oficialul din Trivale a explicat situația la zi și a oferit un orizont de timp optimist pentru demararea efectivă a construcției, lăudând totodată implicarea edililor locali în fenomenul fotbalistic.



"Va fi primul stadion din România la care vor începe lucrările. În funcție de cum ne va permite timpul, dar eu cred că într-o lună de zile ar putea începe lucrările. Doi ani și trei luni ar urma să dureze lucrările. Chiar s-a creat o emulație în jurul acestui club. Primăria este alături de echipă. Indiferent de ce am fi făcut, rezultatele aduc oamenii la stadion.



25% din acest proiect va fi finanțat de primărie. Restul de 75% provin de la CNI. Marele avantaj pe care-l avem este că avem un primar căruia îi place fotbalul, care iubește această echipă. Ăsta e marele avantaj al orașului. Eu n-am ce să-i reproșez din niciun punct de vedere", a spus Dani Coman, potrivit Digisport.



Dacă totul decurge conform planului anunțat astăzi, Piteștiul ar putea inaugura noua "casă" a „vulturilor” în prima jumătate a anului 2028.

