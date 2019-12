Budescu, SAVUROS dupa ce Astra a devenit lider in Liga 1:"Daca am face atatea gratare cate goluri am dat" :)) Mijlocasul Astrei ofera declaratia serii

Constantin Budescu a oferit o pasa de gol in victoria Astrei cu Craiova.

Astra a castigat meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, iar giurgiuvenii au urcat pe prima pozitie in clasament dupa opt victorii la rand.

"Am ajuns la a opta victorie, am avut un parcurs nesperat. Speram sa castigam cat mai multe meciuri. Vom vedea cat putem sa ducem acest ritm. Pana la finalul anului mai avem doua meciuri si apoi vacanta. Obiectivul este sa prindem play-off-ul. Acum am luat o optiune serioasa", a declarat Budescu la finalul meciului.

"Daca eram la 10 puncte de locul doi, puteam discuta de titlu. Asa, punctele se injumatatesc, deci totul se disputa in continuare. Oricum, si domnul Niculae ne-a promis ca problemele cu banii se vor rezolva", a completat atacantul Astrei.

"Daca am face atatea gratare cate am dat era ceva. Dar asa ... am facut o jumatate de gratar pentru ca a tot plouat de cand a venit Bogdan. Ne-a zis ca facem gratar dupa fiecare gol inscris, dar am facut doar o jumatate", a spus Budescu.

La flash interviu Budescu a mai spus si de experienta de la nationala Romaniei:"Nu a vorbit nimeni cu mine de acolo. Imi mentin parerea in continuare si nu o sa mai vin. Singura discutie a fost doar la intalnirea de la inceputul stagiului de pregatire".

Astra este noul lider al Ligii 1 cu 40 de puncte adunate in 20 de etape.