A crescut in IMPERIUL lui PSG si a jucat langa un campion mondial, acum a ajuns in Romania si vrea ca FCSB si CFR sa puna ochii pe el

A crescut in IMPERIUL lui PSG si a jucat langa un campion mondial, acum a ajuns in liga a 2-a din Romania!

Dupa ce a trecut pe la PSG si Angers, ajunsese sa joace in liga a 5-a din Franta.

Philippe Nsiah (23 de ani) e unul dintre cele mai interesante transferuri facute de o echipa din B in acest sezon. Francezul a semnat in vara cu Pandurii. Crescut alaturi de Kimpembe la PSG, Nsiah n-a avut parcursul campionului mondial. Parisul a renuntat la el dupa juniorat. Nsiah a mai trecut pe la Angers, apoi a luat-o de jos, in ligile inferioare. Sezonul trecut, fotbalistul a fost in lotul lui RC La Fleche, din liga a 5-a franceza. Pentru Pandurii, Nsiah a reusit doua goluri de la inceputul campionatului.

Nsiah a fost dus la Pandurii de agentul Farid Khallaf, fost patron la Foresta Suceava. Si el francez, Khallaf e impresarul fostului dinamovist Rivaldinho si i-a adus in Liga 1 pe Nkololo sau Tsoumou la Sibiu.

"Nsiah e un jucator in care am mare incredere. Incerc sa aduc fotbalisti francezi cat mai buni in Romania. Faptul ca e format la PSG spune lucruri importante despre el. A jucat acolo alaturi de baieti care acum sunt nume importante in fotbalul francez, a crescut intr-un mediu foarte bun. Formarea e foarte importanta. Urmaresc mult un jucator pana sa-l propun la o echipa", a explicat Khallaf.

Tot prin intermediul sau, Daco Getica a reusit doua achizitii importante in ultimele zile. Jucatorul din nationala Togo, Acolatse, a semnat pana in iarna, dupa ce mai jucase si in liga 1 la fosta Juventus Bucuresti. Tot la Daco Getica a ajuns si atacantul Hichem El Hamdaoui. Crescut de Nice, El Hamdaoui a jucat anul trecut in Ucraina, la Zirka. Cel mai important gol al sau a venit chiar in meciul contra lui Sahtior.