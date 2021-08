Se aprinde derby-ul! Jucătorii de la FCSB nu rămân datori câtre rapidiști: "Or să vadă pe pielea lor cine suntem"

Rapid și FCSB se vor întâlni în etapa viitoare a Ligii 1.

Revenirea Rapidului în Liga 1 înseamnă că și anumite derby-uri vor avea din nou loc, iar unul dintre acestea este cel cu FCSB. Giuleștenii nu au ezitat și au început meciul cu mai multe zile înainte, iar Alexandru Dandea i-a ironizat pe rivali, spunând că sunt o echipă nou-înființată.

"Nu avem mare rivalitate cu ei"

"Doar trei puncte atât, nu avem mare rivalitate cu ei. (De ce?) Sunt echipă nou-înfiinţată, după cum zice toată lumea... Ce să zic? Este o echipă foarte bună, o să se întâlnească două echipe bune ale campionatului, soarta se va decide pe teren", a spus Dandea.

"Ne-a deranjat ce au declarat"

"Este un derby, am văzut ce a declarat şi Dandea, e OK dacă el crede asta, o să jucăm aici, o să fie atmosferă foarte frumoasă şi de abia aştept să treacă săptămâna să jucăm. O să intrăm concentraţi 100% şi ne dorim să câştigăm, pentru că oarecum ne-a deranjat ce au declarat ei.

Ce a declarat Dandea nu mi s-a părut foarte OK şi or să vadă duminică pe pielea lor, o să fie un derby foarte greu. Atacul nostru este mult mai bun decât al lor. Sunt fericit aici, m-am integrat foarte bine, am colegi cu calitate foarte bună şi mă ajută să cresc în joc", a spus Andrei Cordea.

