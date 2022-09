Andrei Cordea are un singur tatuaj vizibil de sub echipamentul sportiv. Fotbalistul are inscripționat pe gamba piciorului stâng mesajul religios şi motivaţional "As long as there is someone in the sky to protect me, there is no one on Earth who can break me" ("Atâta timp cât există cineva în Cer care să mă protejeze, nimeni de pe Pământ nu mă poată distruge").

Aceasta este considerată o frază motivațională, care are mare succes pe internet, având întrebuințări diverse, de la inscripționări pe căni, tricouri și fundaluri pentru ecranele telefoanelor mobile până la tablouri de mari dimensiuni și tatuaje. Sub această frază există și o cruce, semn că tatuajul a fost comandat pentru a proteja piciorul stâng al fotbalistului, de bază pentru Cordea.

Există oferte din Arabia Saudită pentru Cordea



Gigi Becali a dezvăluit de curând că are oferte de transfer pentru Cordea, după evoluțiile bune din acest început de sezon. Extrema dreapta ar fi dorită de echipe din Arabia Saudită, iar negocierile continuă, pentru că patronul FCSB vrea o sumă mult mai mare decât pentru cedarea lui Florin Tănase în Emiratele Arabe Unite.

"Mulțumirea mea este că mi-au plăcut fundașii centrali și Cordea. Au făcut o ofertă de trei milioane de euro, le-am dat bilete la lojă, eu am cerut zece milioane. N-au mai continuat negocierile, să vedem acum, vor veni la palat. Sunt din Arabia Saudită", a spus Gigi Becali, la Pro Arena. Latifundiarul ar putea să accepte despărțirea de unul dintre cei mai constanți oameni din lot, pentru că în banda dreapta a atacului mai pot evolua David Miculescu, Billel Omrani, Darius Olaru, Ianis Stoica sau Bogdan Rusu.

Născut la Aiud, junior la Novara, consacrat la FCSB



Andrei Ioan Cordea (23 ani) s-a născut la Aiud (jud. Alba) și s-a format la juniorii cluburilor CSM Metalul Aiud (2009-2012), Ardealul Cluj (2012-2017) și Novara FC (2017-2018 / Italia). La seniori, acesta a evoluat pentru Novara (2018-2019), bifând o partidă și 30 de prezențe pe bancă pentru echipa din Serie C, FC Hermannstadt (2019-2020 / împrumutat), Academica Clinceni (2020-2021) și FCSB (2021-2022). A fost cumpărat de Novara cu 70.000 de euro, în 2017, iar FCSB a plătit în schimbul lui, patru ani mai târziu, doar 50.000 de euro.

Are selecții pentru naționalele de juniori U17, U18 și U19, iar pentru reprezentativa de seniori a României are două meciuri. Piciorul de bază este cel stâng, poate evolua ca extremă dreapta, dar și pe celelalte două poziții din spatele vârfului, și este cotat la 1.2 milioane de euro, fiind al optulea în acest clasament din lotul FCSB. Pentru trupa din Berceni a evoluat, în acest sezon, în 14 meciuri și a înscris 5 goluri, printre care și singura reușită a "roș-albaștrilor" din meciul cu West Ham United, din Conference League.

Foto - Gabriel Chirea