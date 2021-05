Erou din intamplare! Andrei Radu a reusit un gol spectaculos in Cupa Romaniei! Cum a marcat fundasul lui Dinamo

Dinamo a reusit sa ajunga in prelungiri cu Astra, in semifinalele Cupei Romaniei.

Dupa 90 de minute in care a pus presiune la poarta Astrei, echipa lui Dusan Uhrin a reusit sa inscrie in ultimele secunde ale partidei, egaland la general.

Introdus pe teren in minutul 62, Andrei Radu a trimis meciul in prelungiri cu o reusita din minutul 89. Fotbalistul in varsta de 24 de ani a inscris spectaculos, cu un sut in diagonala, la care portarul Astrei nu a avut nicio sansa.

Andrei Radu a jucat mai putin de 90 de minute in ultimele doua luni pentru Dinamo, in meciul tur din semifinalele Cupei Romaniei nefiind nici macar in lot.

Golul in fata Astrei este primul din acest sezon pentru fundasul care a ajuns in Stefan cel Mare in octombrie 2020.