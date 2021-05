In finala Cupei Romaniei, dar cu gandul la salvarea de la retrogradare! Ce au declarat Popa si Gaman dupa ce au eliminat-o pe Dinamo

Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa ce a trecut de Dinamo in semifinalele competitiei.

Maximilian Popa a fost eroul giurgiuvenilor. A aparat de doua ori penalty-ul lui Andreas Mihaiu, lovitura fiind repetata pentru ca prima data goalkeeper-ul nu a tinut un picior pe linia portii, si i-a parat si ultima lovitura lui Nepomuceno.

Tanarul portar a declarat ca i-a studiat pe fotbalistii dinamovisti si a tinut sa ii multumeaca lui Dani Coman pentru increderea acordata.

"Nu chiar fiecare adversar, dar majoritatea stiam unde bate. Dani Coman este un om care are multa incredere in mine si ii multumesc pentru asta!

Inseamna extrem de mult calificarea pentru Astra, inca luptam pentru salvarea de la retrogradarea. Trebuie sa castigam ultimele doua meciuri ramase si sa spalam rusinea!", a declarat Maximilian Popa la finalul meciului.

Valerica Gaman a vorbit si el despre loteria penalty-urilor si despre faptul ca Astra nu este prada sigura in potentiala finala cu Universitatea Craiova.

"Chiar ma gandeam, cand am vazut ca am luat gol in minutul 89... era deja al doilea meci consecutiv, si ma gandeam ca nu puteam avea atat de mult ghinion. Norocul s-a intors la penalty-uri, pentru ca acolo e o loterie. Am castigat. Sunt fericit! Imi felicit jucatorii!

Orice finala e frumoasa, e o experienta noua pentru un jucator, mai ales pentru cei tineri, se joaca cu un trofeu pe masa. Putem invinge Craiova, cu toate ca plecam cu sansa a doua. Noi ne vom bucura de acea finala", a declarat Gaman la finalul partidei.

Jucatorul Astrei a mai vorbit si despre fostul antrenor, Eugen Neagoe, care a platit pentru rezultatele proaste ale echipei.

"Badea nu a putut sa schimbe foarte multe, probabil a umblat la mentalul jucatorilor, pentru ca nu castigasem de mult o partida. Ne asteapta un meci greu in campionat. Rezultatele tin un antrenor. Nu poti sa schimbi 30 de jucatori, primul care plateste e antrenorul. Din pacate a platit Neagoe.

Din sezonul viitor trebuie sa se traga linie, sa se vada unde s-a gresit. Oamenii destepti invata din greseli, iar la Astra eu am impresia ca sunt oameni destepti", a dezvaluit Gaman.