"Vrem sa facem un complex sportiv, nu doar stadion!" Dinamovistii sunt in delir! Ministrul M.A.I anunta ca visul suporterilor se poate indeplini in curand

Visul faniilor dinamovisti pare din ce in ce mai aproape de realitate, dupa anuntul lui Lucian Bode.

Dupa ce ani de zile au sperat la un stadion nou si au fost amagiti cu diferite promisiuni, o data cu organizarea unor meciuri din cadrul EURO 2020 in Romania se parea ca dinamovistii vor avea in sfarsit visul indeplinit, dupa ce stadionul din Stefan cel Mare a fost inclus in lista arenelor care vor fi reconstruite cu acest prilej.

Totul a fost naruit dupa ce s-au descoperit probleme juridice care au dus la stagnarea in justitie la procese care nu au permis CNI-ului sa aloce banii necesari pentru investitie, iar tot proiectul a fost amanat. Totusi, ministrul Lucian Bode a oferit detalii de ultima ora despre situatia stadionului si anunta ca procesul care il implica pe Nicolae Badea a fost castigat, iar totul a intrat in linie dreapta pentru inceperea construirii unui nou complex sportiv in Stefan cel Mare.

"Asa cum stiti, blocajul a existat in realizarea unui complex sportiv la Dinamo, in pachetul mare cu celelalte stadioane, Steaua, Rapid si Arcul de Triumf, si a fost generat de aceste litigii in instanta. In luna aprilie am primit din partea Curtii de Apel o comunicare definitiva si irevocabila, ca nu mai avem nici un fel de opreliste in ceea ce priveste construirea unui complex sportiv aici din punct de vedere al litigiilor juridice.



In consecinta, terenul pe care ne aflam astazi, pe actualul amplasament al stadionului, apartine statului roman si putem sa luam in calcul construirea unui complex sportiv pe actualul amplasament. Stiti foarte bine ca anul trecut era in discutie construirea unui stadion nou de dimensiuni reduse pe velodrom, acum putem sa analizam cele doua variante.

Calendarul, foaia de parcurs, este una foarte stransa, am trimis deja catre Compania Nationala de Investitii intentia noastra de a realiza un complex sportiv modern aici, pe acest amplasament, pe actualul amplasament al stadionului.

Asteptam sa primim confirmarea din partea Companiei Nationale de Investitii, vor urma celelalte proceduri de obtinere a certificatului de urbanism, a studiului de comanda, de realizarea a documentatiei de asumare si bugetare a demolarii, pentru ca aici vorbim de o componenta pe care trebuie sa si-o asume Ministerul Afacerilor Interne si Dinamo, si costurile nu sunt deloc nesemnificative, vorbim de aproape doua milioane de euro, plus-minus.

Deci dupa toate aceste etape odata parcurse, cu siguranta sfarsitul anului ne va gasi in posibilitatea de a scoate la licitatie executia acestui complex sportiv. Vorbesc, inca o data, de un complex sportiv, nu de un stadion simplu, in care isi vor gasit locul multe ramuri sportive ale acestui club de elita al Romaniei.



Eu am evitat sa comunic foarte mult pe acest subiect, dintr-un motiv simplu, sunt un om care incearca sa faca lucruri si sa comunice ce a facut. De prea multe ori se vorbeste de ceea ce se doreste sa se faca si atunci lucrurile sunt in linie dreapta si in viitorul apropiat, dupa ce primim confirmarea de la Compania Nationala de Investitii, pentru ca va trebui sa ne introduca in lista sinteza, sa apara un nou ordin de ministru, cu o lista reactualizata, atunci cu siguranta voi comunica public foaia de parcurs despre care vorbim. Dar, da, este este veste foarte buna pentru suporterii dinamovisti", a spus Lucian Bode pentru Agerpres.