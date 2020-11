Antoine Griezmann a dat cartile pe fata si a vorbit despre relatia lui cu Setien: "Sunt inca suparat pe el!" 

Antoine Griezmann a rupt tacerea si a facut mai multe dezvaluiri despre perioada de cand joaca pentru Barcelona.

Campionul mondial in varsta de 29 de ani trece printr-o perioada slaba la echipa catalana. In cele 10 meciuri, el a reusit sa inscrie doar de 2 ori si a fost unul dintre jucatorii care au ratat cele mai multe ocazii in meciuri.

Jucatorul echipei blaugrana a oferit un interviu pentru emisiunea lui Jorge Valdano, 'Universo Valdano', in care a lamurit toata situatia tensionata de la club. Atacantul francez a vorbit si despre perioada cand era antrenat de Setien, iar de cele mai multe ori nu era utilizat sau intra din postura de rezerva.

"Relatia mea cu el era normala. Parintii mei imi spuneau uneori sa il intreb de ce nu joc sau de ce am fost schimbat. Eu am spus ca nu are sens. Dupa meciul cu Athletic, am jucat 5 minute. Mi-a spus ca vrea sa vorbeasca cu mine si eu i-am spus ca nu este necesar. M-a intrebat cat voi sta suparat. I-am spus sa stea linistit ca imi voi face treaba. Sunt inca suparat pe Quique", a spus jucatorul francez.